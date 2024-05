Carlos Ochoa: La unidad nos hará libres

Posteado en: Opinión

A los venezolanos no los amedrentan las amenazas que voceros del madurismo profieren por no asistir ni apoyar los eventos que organizan para intentar recuperar el apoyo de la calle, eso quedó en evidencia con la consulta sobre el Esequibo, en donde los centros de votación demostraron que el Esequibo se lleva en el corazón y no había ninguna razón para realizar ninguna consulta, porque como declaró la líder del cambio, la soberanía no se consulta se ejerce, otro parapeto que inventaron para movilizar lo que queda del madurismo, fue el de preguntar qué hace falta, qué necesidades debe atender el gobierno, al igual que las concentraciones que convocan y la marcha del 1 de mayo, la poca asistencia llevada en autobuses contrasta con las muchedumbres entusiastas que acompañan espontáneamente a María Corina en todo el país.

Es evidente que el descontento por tantas promesas incumplidas ha perforado la línea de flotación del madurismo colocándolo a la defensiva, aturdido, cometiendo errores y atrincherándose en un autoritarismo repudiado por la mayoría, la comunidad democrática internacional y hasta por los náufragos del chavismo originario, que ahora sin vendas en los ojos están en la acera de enfrente del madurismo.

Sin embargo no se puede cantar victoria anticipadamente, el triunfalismo no es buena táctica y tenemos que mantenernos alineados con la ruta electoral y trabajar para fortalecer los 600k, los comanditos y todo lo que nos asegure unas elecciones en donde los resultados estén respaldados por las actas custodiadas por los testigos de la Plataforma Unitaria y el voluntariado impulsado por María Corina, no es momento para pequeñeces ni competencias absurdas, tenemos una líder y un candidato en sintonía con las organizaciones de la Plataforma con una estrategia clara, Maduro, los alacranes y los francotiradores de la política, trabajan para romper la unidad, porque están conscientes que la unidad y la presión internacional son la fuerza que tiene contra las cuerdas a Maduro y lo va a desalojar del poder.

Por supuesto que la unidad no es inmune a los ataques, por eso hay que fortalecerla con más unidad, de manera que los intentos por destruirla fracasen, hasta ahora la líder, el candidato y las organizaciones de la Plataforma han surfeado los obstáculos con éxito, se han limado desconfianzas y se percibe un esfuerzo colectivo por resaltar lo que nos une y dejar para después las diferencias que en este momento histórico son irrelevantes frente al desafío de concretar la transición y la reconstrucción de un país ruinoso y abandonado por un gobierno que nos ha empobrecido, despilfarrando y saqueando sin piedad los recursos que bien utilizados pintarían otro paisaje, un país muy diferente, en donde su gente no se vea obligada a huir, abandonando a su familia y amigos para intentar empezar de nuevo una vida con mejores condiciones y oportunidades.

Los que se marcharon, con el cambio de gobierno y de rumbo, tendrán la opción de retornar al calor de sus afectos si así lo deciden, otros se quedaran y aportaran con sus conocimientos y trabajo honesto su grano de arena en los países que les dieron refugio y la oportunidad que se les negó en su propia tierra, pero que quede claro y no quepa duda que los responsables del éxodo de millones de compatriotas son los que están en el poder y pretenden continuar con su trabajo de destrucción, repitamos como un mantra, unidos podemos vencerlos, la unidad nos hará libres.