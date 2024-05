La limusina “tuneada” de Putin: blindada, con una salida secreta y un nuevo diseño

La ceremonia de investidura de Vladimir Putin como presidente de Rusia, celebrada hoy en Moscú, ha dejado una serie de mensajes de calado por parte del líder del Kremlin, entre ellos el de que no tiene ninguna intención de aflojar la presión sobre Ucrania, pero también unas cuantas imágenes dentro de la pompa acostumbrada en este tipo de actos.

Por: La Razón

Una de las más comentadas ha sido la del vehículo oficial que ha utilizado el mandatario, una imponente coche blindado “made in Rusia” fabricado por la marca Aurus, conocida como el “Rolls-Rouce ruso”, pero que tiene algunas curiosidades. De hecho, es viejo y nuevo a la vez, porque el Kremlin lo ha “tuneado” a gusto de su líder para darle un toque más personal a semejante armatoste.

De hecho, la limusina Aurus Senat de la que se ha bajado el presidente ruso es la misma que utilizó por primera vez hace seis años en otra ceremonia similar, pero ha sido rediseñada para introducirle una serie de mejoras, según ha reconocido a los medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Putin ha personalizado algunas de las partes del vehículo, especialmente en su zona delantera, en la que se han cambiado el parachoques, el capó y todos los componentes del frontal del coche que, sin embargo, conserva el aire de limusina elegante que tenía. El automóvil es de un riguroso negro, tiene los cristales tintados y lleva las banderas insitucionales de Rusia.

The renewed Russian limousine “Aurus Senat” used by Vladimir Putin today to arrive at his Inauguration as President of the Russian Federation. By the way, its fully local production will be launched in Saint Petersburg till the end of this year. pic.twitter.com/AVk4V8cwi0

— Russian Embassy in Sri Lanka (@RusEmbSriLanka) May 7, 2024