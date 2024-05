Novak Djokovic fue agredido mientras firmaba autógrafos: esta fue su graciosa reacción (Videos)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El tenista serbio Novak Djokovic, que fue golpeado accidentalmente por un espectador con una cantimplora el viernes durante el Masters 1000 de Roma, está “bien“ y podrá jugar su próximo partido el domingo, indicó el sábado en la red social X.

“Gracias por los mensajes de preocupación. Fue un accidente y estoy bien, descansando en el hotel con una bolsa de hielo”, escribió el número 1 del mundo.

“Nos vemos el domingo”, añadió, en referencia a su partido de tercera ronda contra el chileno Alejandro Tabilo, número 32 del mundo.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

The bottle slipped from a fan’s backpack.

Just a very unfortunate, unlucky situation. ????

(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024