Luis Manuel Aguana: Más allá de una lucha existencial

“Yo me pregunto, ¿es esta una elección libre? Obviamente no. Los ciudadanos no están votando libremente por el candidato que escogieron. No es una elección libre. ¿Es una elección justa? Obviamente no. Son casi 10 millones de venezolanos que no pueden votar. Casi 10 millones de venezolanos. Los 4 millones y medio que están afuera inscritos en el registro que no los dejaron participar, más medio millón de venezolanos que han cumplido 18 años afuera, ya llevamos 5, más los 3, 3 y medio aquí que tienen cédula, pero que no están inscritos en el Registro Electoral. Ya habría 8 y medio, más los que han movido de un centro para otro en contra de su voluntad. Yo vivo en Paria y aparezco votando en San Cristóbal, ¿cómo hace esa persona? Entonces estamos hablando de casi 10 millones de venezolanos que no pueden votar. Esta no es una elección justa. Esto es una lucha existencial por la libertad. Es una lucha para poder tener elecciones libres y justas. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que estos tipos como se saben perdidos van a tratar, como dicen ellos, por las buenas o por las malas, y tenemos que prepararnos para cualquier tipo de atropello y de trampa, y eso implica una organización ciudadana como nunca antes hemos hecho…” (ver entrevista de NTC Vzla a María Corina Machado (MCM), en https://vm.tiktok.com/ ZMMv2Q4Qy/, Min 1:33) (resaltado nuestro).

Y más allá de todas esas precisiones correctamente anotadas por MCM, se suman las denunciadas por la Alianza Nacional Constituyente, ANCO, en su último comunicado del 11 de mayo, en relación con la agudización de las técnicas de fraude electoral con el movimiento de electores en el Registro Electoral que nos prepara el régimen para el 28J (ver Comunicado ANCO, Un llamado a los venezolanos en ocasión de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, https://ancoficial.blogspot. com/2024/05/comunicado-anco- un-llamado-de-anco-los.html), así como las advertencias técnicas dirigidas a la oposición política, que hemos realizado desde los programas de la serie “Venezuela, Elecciones y Apartheid” del canal Sin Filtros, de la periodista Maibort Petit. Pueden ver los programas realizados hasta la fecha en las siguientes direcciones:

Podemos coincidir con MCM en que en Venezuela estamos librando una lucha existencial por la libertad y no una elección justa. Pero indudablemente sigue siendo una elección al fin y al cabo, aceptada por la Plataforma Unitaria, en los términos injustos e inaceptables del régimen, mencionados por MCM y denunciados por nosotros desde hace años. Todo esto sin contar la aprobación de los técnicos de la MUD/PU a todas y cada una de las auditorías del CNE antes de la elección. Y entonces, ¿cómo podríamos quejarnos de que nos aplicaron un fraude, cuando este efectivamente ocurra, si quienes conducen la oposición no expresan de ninguna manera y sin objetar siquiera las condiciones en que se va a dar esa elección, esperando por simple voluntarismo una victoria que el régimen nunca ha estado dispuesto a conceder?

Al aceptar las infames condiciones de esa elección, el problema que tenemos ya dejó de estar en el terreno técnico-electoral, no solo porque es un hecho que el régimen ya comenzó el fraude al dejar a MCM fuera de la elección, así como a casi 10 millones de venezolanos, como lo señaló ella en la entrevista de NTC Vzla, sino que vamos allí esperando cualquier cosa bajo las reglas que el régimen impuso y fueron aceptadas.

Y eso no resulto nada bien la última vez en el 2013, cuando Henrique Capriles no aceptó los resultados del CNE y el régimen término haciendo lo que le vino en gana, cuando el candidato de la MUD presentó la solicitud al ente electoral “para un recuento voto a voto” de los resultados electorales (ver El Mundo, Capriles impugna de forma oficial el resultado de las elecciones en Venezuela, en https://www.elmundo.es/ america/2013/04/18/venezuela/ 1366238171.html).

MCM y el expresidente de Colombia, Iván Duque, anunciaron que el régimen intentará quedarse por la vía del fraude, como hemos expresado innumerables veces. Pero la diferencia no estará tanto en que tan bien estemos organizados los ciudadanos para impedir la trampa, como indica MCM, sino en que tan dispuesta esté la dirigencia opositora en aceptar los resultados que el régimen sentencie y actuar en consecuencia (ver Agencia Venezuela News, María Corina Machado y el expresidente de Colombia @IvanDuque vaticinan que habrá fraude electoral el 28Jul https://twitter.com/ VNVenezuelanews/status/ 1789370688811221354).

Celebramos que MCM haya expresado claramente las advertencias correspondientes en relación con ese importante asunto en las dos declaraciones anteriores, porque eso le da la autoridad moral frente a un reclamo; y a la vez lamento que el candidato Edmundo González Urrutia no se haya pronunciado todavía de la misma manera acerca de este tema importantísimo, en especial cuando será él como principal candidato opositor a quien correspondería objetar cualquier resultado ilícito en el que el régimen incurra con tal de permanecer en el poder.

La actitud de MCM debería ser la misma de toda la dirigencia opositora frente al país, habida cuenta de lo evidente del ventajismo impúdico que ha mostrado, como nunca antes, el régimen castro-chavista-madurista. Me conformaría con ver en esa dirigencia política opositora venezolana, al menos la mitad de la firmeza del expresidente colombiano Iván Duque frente al régimen de Maduro.

Tal y como hizo MCM, se requiere comenzar a indicarles a los venezolanos una posición clara e irreductible frente a un posible fraude en un país donde nadie -incluyendo la propia gente del régimen- creería un resultado favorable a Maduro. Es por eso el llamado de atención que hizo ANCO en su comunicado relativo al 28 de julio, destacando lo siguiente:

“ANCO llama la atención a los sectores políticos y al país nacional que el sistema electoral ha profundizado hoy más que nunca, su carácter antidemocrático y fraudulento, y que todo apunta a que se intentará de nuevo, como en pasados procesos electorales, generar una victoria inexistente del régimen a través de un sistema electoral automatizado a todas luces distorsionado desde su mismo nacimiento. En ese momento solo quedará el compromiso del liderazgo político opositor frente al pueblo, de hacer valer la voluntad mayoritaria de los venezolanos por un cambio en la conducción política del país ” (Comunicado ANCO, 11-05-2024).

Ciertamente, tenemos una lucha existencial por la libertad de Venezuela, pero si quienes nos trajeron a este momento crítico deciden como el 2013 aceptar lo inaceptable, enviando a la gente a “tocar cacerolas y bailar salsa”, permaneciendo impasibles ante una legislación electoral que está redactada para favorecer al régimen y evadir contar como se debe la voluntad popular de una manera transparente, provocaran muchísimo más daño a Venezuela en muerte y destrucción que el que provocó esa desidia lamentable y cobarde de la MUD y su candidato hace más de 10 años. En ese momento, quienes sean los legítimos conductores de la oposición, tendrán entonces que prepararse para plantearle a los venezolanos ir más allá de una lucha existencial…

