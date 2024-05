Banquero suizo se declaró culpable en EEUU de facilitar millonario soborno a funcionarios chavistas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Un banquero suizo se acaba de declarar culpable frente a las autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de facilitar millonarios pagos en sobornos a altos funcionarios chavistas desde un banco portugués.

lapatilla.com

Así lo detalló el periodista de la agencia The Associated Press, Joshua Goodman, destacando que el banquero Paulo Murta, facilitó al menos 26 millones de dólares en sobornos a los venezolanos.

Goodman, resaltó que gran parte de estos pagos se realizaron a través del Banco Espirito Santo de Portugal.

“Murta es la persona número 24 que se declara culpable en la investigación de corrupción liderada por Houston en una compañía petrolera estatal”, indicó el periodista.

NEW: Swiss banker Paulo Murta pleads guilty to facilitating payment of $26 million in bribes to senior Venezuelan officials, much of it via Portugal's Banco Espirito Santo.

Murta is the 24th person to plead in Houston-led probe of corruption at state-run oil company @PDVSA. pic.twitter.com/NhWN6t36QO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 21, 2024