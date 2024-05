Captan a empleada de McDonald’s realizando un acto aberrante

McDonald’s, la famosa cadena de comida rápida, nuevamente está en tela de juicio luego de que se hiciera viral una imagen captada al interior de un local de un restaurante, ubicado en Booval, en Australia, en donde se puede ver a una de las empleadas secando un trapeador debajo de un calentador de papas fritas.

Por: El Diario NY

El incidente fue publicado, inicialmente, en la página de Facebook “Subtle Bogan Hints” y muestra a la empleada de McDonald’s sosteniendo lo que parece ser un trapeador de microfibra desmontable, a pocos centímetros del sitio en donde permanecen las papas fritas para que se calienten.

Como era de esperarse, el acto causó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales. “Así que de ahí viene el sabor…”, bromeó una persona, mientras que otro comentó: “Apuesto a que el cabezal del trapeador está más caliente que las papas fritas”.

Public Service Announcement:

If you’re going to try to find a way about how to dry the mop head after using it to mop the floor; do not even think about hovering it over an chip warmer ????

Not a good look for McDonald’s in Booval (around 5 to 10 minutes from my house) ???? pic.twitter.com/ckJGX8eRqJ

— Robbie Thornton (@RobbieThornton) May 21, 2024