Los jóvenes chinos se rebelan contra las largas horas de trabajo y el sistema “996″

La masiva reacción tras una serie de videos virales dice mucho sobre el cambio de actitudes

Es una tradición consagrada que los jefes se quejen de la supuesta pereza de sus subordinados. Sin embargo, hacerlo públicamente rara vez es prudente. China no ofrece ninguna excepción a esta regla. A principios de este mes, Qu Jing, jefe de comunicaciones de Baidu, un gigante tecnológico local, recurrió a las redes sociales para defender la agotadora cultura de la empresa. La tormenta resultante ha puesto de relieve la creciente insatisfacción entre los jóvenes trabajadores administrativos de China con las duras horas habituales en el país.

En un vídeo, que pronto se volvió viral, la señora Qu dijo que no era su responsabilidad si las relaciones o la salud de su equipo se veían afectadas por sus trabajos, y declaró: “No soy su madre”. En otro añadió que una mujer que opta por pasar tiempo con “su marido y sus hijos” no debería esperar un ascenso o un aumento. Afirmó que no se arrepintió de haber olvidado el cumpleaños de su hijo mayor ni en qué grado estaba su hijo menor en la escuela porque “eligió ser una mujer de carrera”. “Mantenga su teléfono encendido las 24 horas del día, siempre listo para responder”, fue su consejo para aquellos que tuvieron la suerte de encontrarse en su línea de trabajo.

La condena no tardó en llegar. El 9 de mayo, la señora Qu publicó una disculpa, prometiendo “mejorar la forma en que me comunico” y “preocuparme más por mis colegas”. Un día después renunció. Robin Li, director ejecutivo de Baidu, se vio obligado a intervenir y comentó en una reunión de personal que los comentarios no reflejaban los valores de la empresa. Muchos internautas chinos no estuvieron de acuerdo.

Uno de ellos señaló que la señora Qu simplemente estaba “diciendo la parte tranquila en voz alta”. Esas actitudes están muy extendidas entre los líderes de los gigantes tecnológicos del país. No hace mucho, un trabajo en una de estas empresas se consideraba el máximo logro para los graduados del país. Conseguir un puesto en empresas como Baidu, Alibaba o Tencent significaba prestigio, un gran salario, beneficios generosos y lucrativas opciones sobre acciones. Ni siquiera las horas notoriamente agotadoras disuadieron a los solicitantes. Los trabajadores del sector tecnológico se refirieron a sí mismos con desprecio como “transportadores de ladrillos”, comparándose a sí mismos con trabajadores duros, mientras se jactaban de las ventajas de sus trabajos.

Las actitudes comenzaron a cambiar lentamente en 2019 después de que Jack Ma, cofundador de Alibaba, celebrara la “bendición” de lo que llamó la semana laboral “996?, trabajando de 9 a. m. a 9 p. m., seis días a la semana. Eso desató una ola de quejas en línea. Al poco tiempo, los trabajadores empezaron a hablar de turnos “007?: 24 horas al día, siete días a la semana.

La muerte de varios jóvenes trabajadores tecnológicos chinos generó más controversia. En 2020, un trabajador de 22 años de Pinduoduo, una empresa china de comercio electrónico, murió mientras regresaba a casa desde la oficina en las primeras horas de la mañana. (La declaración de Pinduoduo en ese momento no comentaba la causa de la muerte). En 2022, un evaluador de contenido de 25 años en Bilibili, una aplicación similar a YouTube, murió mientras trabajaba durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Más tarde ese mes, un ingeniero de 28 años de ByteDance, el fabricante de TikTok y su aplicación hermana china, Douyin, murió repentinamente después de hacer ejercicio. Bilibili negó que su empleado hubiera estado trabajando horas extras en la semana previa a su muerte, pero prometió contratar 1.000 inspectores adicionales. ByteDance no hizo comentarios sobre los horarios de sus trabajadores. Una encuesta interna del personal de la empresa poco después del incidente mostró que más del 70% salía del trabajo después de las 9 p.m., y casi el 40% permanecía después de las 10 p.m.

