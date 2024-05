¿Evitar el café al despertar? científicos debatieron sobre beneficios y contras de la dosis matutina

Posteado en: Salud, Titulares

La comunidad científica expresó recientemente opiniones contradictorias sobre una práctica popular: evitar consumir cafeína durante los primeros 90 a 120 minutos después de despertar. La idea ha sido promovida por influencers en línea, quienes aseguran que este hábito produce mejores niveles de energía y evita el temido bajón de la tarde. ¿Existen estudios que avalen tales afirmaciones?

Kevin Moreno

Marilyn Cornelis, investigadora de la Northwestern University Feinberg School of Medicine, explicó a The New York Times que la cafeína actúa bloqueando los receptores de adenosina en el cerebro. La sustancia química es la que se acumula en el transcurso del día y fomenta la sensación de somnolencia.

En cuanto a la velocidad de absorción de la cafeína, Michael Grandner, director del programa de investigación del sueño y la salud de la Universidad de Arizona, destacó que se necesita entre 20 a 30 minutos para que sea absorbida en el torrente sanguíneo y alcance el cerebro. Sin embargo, la duración de su efecto puede variar significativamente dependiendo de los factores genéticos.

La principal razón esgrimida para evitar el café temprano radica en que, al momento de despertar, los niveles de adenosina son más bajos. Esto podría traducirse en menos efectividad de la cafeína si se consume inmediatamente, como menciona Grandner, por lo cual podría ser más beneficioso esperar entre 30 a 60 minutos antes de tomar la primera taza.

No obstante, discrepa de la necesidad imperiosa de este retraso. Expertos como la neurobióloga Allison Brager, afirmaron a The New York Times que en contextos como la conducción de vehículos pesados, la lucha contra incendios o las cirugías matutinas, retrasar la cafeína podría resultar peligroso. La especialista añadió que el consumo regular de cafeína tiene poco efecto en los niveles de cortisol en la mañana, según lo muestran algunos estudios pequeños.

