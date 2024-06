Momento escalofriante: mujer lee carta del asesino que mató a sus padres en Virginia (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una TikToker se volvió viral después de publicar un video de ella leyendo una carta de la persona que asesinó a sus padres.

Por Mirror

Ariel, de 28 años, del sur de Virginia, publicó el vídeo en su cuenta de TikTok, Opencasketgood, que tiene un número relativamente pequeño de seguidores, poco menos de 12.000 personas. Sin embargo, el video, en el que lee una carta que le dirigió el hombre que mató a sus padres, ya cuenta con más de 3 millones de visitas.

“El asesino de mis padres me respondió. He estado esperando casi 30 años por este momento”, subtituló el video. “Estoy abrumada por la emoción”. En el video, se la ve abriendo emocionada la carta antes de comenzar a leer en voz alta las palabras del asesino convicto, a quien la familia conocía a través del matrimonio.

La carta decía: “Querida Ariel, fue muy bueno saber de ti, espero que tú y tu familia se encuentren bien, gracias por la oportunidad de escribirme. He estado orando para que de alguna manera Dios te consuele de una manera que sólo él puede hacerlo. Escribiste una carta excelente y cuando terminé de leerla dije en voz alta ‘Dios mío’”.

