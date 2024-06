Gareth Southgate admitió su decepción con el nivel de los dos partidos de Inglaterra

Posteado en: Deportes, Titulares

El seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, aseguró tras el empate a uno contra Dinamarca que está decepcionado con los dos partidos jugados hasta ahora por su equipo en la Eurocopa y que tienen que rendir al máximo si quieren llegar “a las fases del torneo que todo el mundo espera”

En la rueda de prensa posterior al encuentro, que se disputó este jueves en el Frankfurt Arena, afirmó que no habían presionado el balón con suficiente intensidad y que seguían concediendo la posesión con demasiada fcilidad.

“Y cuando haces esas dos cosas es difícil tener el control del partido. Así que, a medida que avanzaba, nos íbamos poniendo nerviosos. Entendemos que eso tiene que mejorar. Si queremos llegar a las fases del torneo que todo el mundo espera, tenemos que rendir al máximo”, destacó.

Sobre el papel que han realizado hasta ahora en el torneo, tras ganar por 1-0 a Serbia y empatar contra Dinamarca, el entrenador inglés destacó que están decepcionados y que tienen que analizar las dos actuaciones en profundidad para encontrar soluciones a los problemas que actualmente tienen.

“Sabemos que el nivel tiene que ser más alto. Sabemos que el nivel puede ser más alto. Tal vez lo más importante es que tenemos que aceptar el entorno en el que estamos y las expectativas que nos rodean”, continuó.

Al ser preguntado sobre el estado del terreno de juego, Southgate señaló que no pueden poner excusas, sino asumir las responsabilidades.

“He sido defensa y cuando tienes un terreno de juego así, te pone al límite porque no estás seguro de tu posición y no sabes si un resbalón puede costarle caro al equipo. Pero, como ya he dicho, tenemos que buscar más allá de eso”, subrayó.

El seleccionador dijo también que están en el ambiente de ganar en todos los escenarios y que si no alcanzan el nivel, tendrán que aceptar lo que venga de los aficionados.

“Necesitamos a los aficionados, pero tengo que decir que han estado brillantes. Puedo entender completamente su frustración con la forma en que jugamos, pero lo que yo diría es que a estos jugadores no les falta esfuerzo, no es el caso que no lo estén intentando. Lo están, pero tenemos que encontrar más calidad”, dijo.

Sobre el cambio de Harry Kane en el minuto 69, explicó que no había jugado 90 minutos en las últimas cinco o seis semanas y que pensaron que era importante tener velocidad en la primera línea para poder presionar.

EFE