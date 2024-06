José Gato Briceño: Sin pueblo se acaba el poder

Posteado en: Opinión

Todo es atípico en este momento histórico de Venezuela, nada se asemeja en su contexto a los anteriores panoramas pre-electorales de nuestra historia. Ni siquiera el chavismo, el PSUV y sus jerarcas, los protagonistas de la revolución destructora pues, herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, están iguales, que va, ahora son peores, más sanguinarios y crueles por supuesto todo basado en preservar la descomunal riqueza que nuestra tierra les regala, para mantener a flote el virreinato o coloniaje que crearon los Castro con forma y fondo de una organización criminal internacional. Esto no es concha’e chícharo queridos lectores, soltar así como así lo que esa estructura les ha dado en fortuna y estatus de poder. Pero hay muchos aspectos atípicos como dije al principio que nos hacen ver y sentir que en el presente al chavismo al menos a la cúpula le ha tocado llegar a pensar seriamente en que deben o negociar su salida o saben que tendrán que salir por la fuerza.

Recuperada cómo está la esperanza del venezolano y la fuerza para enfrentar sin miedo a la represión y las amenazas permanentes de que asistan a sus tragicómicos eventos electorales.

Otra diferencia es que la disidencia en las filas militares ya tienen a alguien a quien entregarle el poder que tiene a todas luces el aval del pueblo, que no se echará para atrás a última hora que no escatimará en lograr que los votos sean contados y validados como corresponde.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Al mismo tiempo estudiando voy revisando todas las informaciones, estadísticas de la arrolladora y éxitosa campaña libertadora de Maria Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ya se puede afirmar que el margen de diferencia será mucho mayor del doble. Esto le ha generado un gran desespero a los narcobandoleros a 35 días de las elecciones. Las decisiones arbitrarias a millón, nada más esta semana han detenido a 5 activistas políticos, 2 de ellos ejercen como periodistas en el comando de campaña de Maria Corina, han sido apresados por la policía, acusados de “promover el odio” y nos preguntamos: ¿ Desde que entró en vigencia dicha ley, cuantos militantes de la revolución, campeones del resentimiento y el odio superlativo, han sido detenidos por promover el odio? Ninguno.

Inhabilitaron a 2 alcaldes del estado Nueva Esparta, 10 del estado Tachira y 1 ya está preso y puedo afirmar con conocimiento de causa por ser yo hijo de la descentralización que nació en el año 1989 y fui el segundo alcalde electo por voluntad popular en mi amado terruño (Caicara de Maturin) con apenas 26 años, jamás habíamos visto este despropósito de inhabilitar y detener alcaldes por el simple hecho de hacer un pronunciamiento político. Para desgracia de mi estado Monagas, 2 de sus hijos (El Furrial) Diosdado y José David Cabello Rondón son los Pedro Estrada -mercenario de la dictadura Perejimenista- que están ejecutando el terrorismo de estado con la policía política (SEBIN) controlada por Diosdado y el SENIAT por José David, cerrando humildes vendedores de empanadas, restaurantes y hoteles en donde llega Maria Corina y su equipo

¿Los Venezolanos podemos esperar una transición pacífica y democrática con estos crueles y cobardes asesinos que han mandado a fusilar y a desaparecer cientos de personas, le han desgraciado la vida a miles de comerciantes arruinandolos ?

El desespero y pánico no ha quedado allí, el presidente del CNE convocó a Maduro y a los miserables alacranes a firmar un documento para que reconozcan los resultados electorales del 28 de julio, lo que para mi es una trampa cazabobo, luego hicieron un show mostrando la silla vacía de Edmundo González para ese acto inútil, a lo que muy sensatamente les respondió que los acuerdos están ya firmados en Barbados y hay que respetarlos. Hay varias hipótesis sobre las elecciones pero con la firma de dicho acuerdo, nos demuestra que tratarán de hacer un gigantesco megafraude en la noche del 28 de julio, como ya lo he venido escribiendo en mis columnas semanales desde el año 2017 y muy recientemente el mes pasado.

Desde la cárcel del exilio los invito a votar masivamente por Edmundo González Urrutia en la tarjeta de la MUD, sería el gran esfuerzo por la libertad y evitar un gran baño de sangre y contrarrestar en gran parte el fraude. Les recuerdo, la peor gestión es la que no se hace.

No quisiera dejar de ilustrar lo que están sufriendo los chavistas para sus actos de campaña, cerrando la semana pudimos ver como el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna se le aflojaron las piernas con unas fuertes flatulencias pues, después de haber convocado el mitin en la Av Juncal para recibir a Nicolás Maduro, al día siguiente lo cambió para la calle La Planta, sector Negro Primero, regalaron gasolina y gasoil a los transportistas para que los ayudaran a mover gente y ni siquiera con eso llenaron esa callecita. Eso demuestra que perdieron al pueblo, nadie los quiere acompañar, o sea, el culillo lo tienen a millón. Y sin pueblo no hay poder

Quiero recordarles a mis paisanos que desde la década 70 del siglo pasado, la Av Juncal se convirtió en el termómetro o medición política por excelencia de todas las fuerzas políticas y el que no convocará la concentración en dicha Av, estaba derrotado. A buen entendedor pocas palabras.

En estos escasos días que quedan antes del 28J insisto en nuestra tarea como multiplicadores, como voceros de la esperanza, en que no desmayemos, no fallemos, no abandonemos el enfrentamiento a la peor peste que ha azotado en nuestro país, no dejemos de fustigarlos, de censurarlos, yo no dejo de hacerlo, lo hago cada segundo sin pausa con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot

Instagram: @josegbricenot2

Facebook: @josegbricenot2

gatobriceno.blogspot.com