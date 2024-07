María Corina Machado agradeció apoyo de Canadá en la lucha por la democracia venezolana 

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La canciller de Canadá, Mélanie Joy, conversó durante la tarde de este jueves 4 de julio con la líder política venezolana, María Corina Machado, donde respaldó el apoyo a los venezolanos en búsqueda de la democracia.

lapatilla.com

Así lo dio a conocer en la red social X, donde detalló que “reiteré el apoyo de Canadá al pueblo venezolano en su búsqueda de la democracia, los derechos humanos y el futuro de su país, que se decidirá en las próximas elecciones a finales de este mes”, dijo.

Earlier today, I spoke with @MariaCorinaYA.

I reiterated Canada's support for the Venezuelan people in their search for democracy, human rights & the future of their country that will be decided in the upcoming election later this month.

Thank you for your time, Maria.

— Mélanie Joly (@melaniejoly) July 4, 2024