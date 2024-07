La foto maldita de Sunak: el chaparrón en Downing Street se convirtió en el diluvio universal

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Cuando el pasado 22 de junio el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció la convocatoria de elecciones para el 4 de julio bajo un monumental aguacero (demasiado intenso incluso para los londinenses), los más agoreros entendieron que estaban ante una señal del cielo. Y las señales hay que saber leerlas: la lluvia, que dejó al líder conservador totalmente empapado, era el anuncio de que se avecinaba una suerte de diluvio universal para los tories que se iba a llevar todo por delante. Y así ha sido.

Por La Razón

“No negaré que estaba un poco mojado, pero no soy un político solo para el buen tiempo”, aseguró Sunak al día siguiente tratando de capear el temporal, nunca mejor dicho. “Creo firmemente en las tradiciones de nuestro país y, cuando haces una declaración de esta magnitud como primer ministro, pienso que hay que hacerlo del modo tradicional, llueva o haga sol, frente al umbral de Downing Street”, afirmó.

“La gente se alegrará de saber que hoy llevo un paraguas conmigo por si acaso”, añadió al día siguiente. Pero ningún paraguas sería capaz de frenar la tormenta sufrida por los tories en las elecciones del jueves.

Ahora, al primer ministro, fuertemente cuestionado dentro de su partido, le queda ya no solo abandonar el cargo, sino dejar la jefatura del Partido Conservador después de arrastrar a su formación al peor resultado en la historia.

