Se calienta el España-Alemania: el tira y afloja entre compañeros del Real Madrid y rivales en la Eurocopa

Los dardos han empezado a volar entre la selección española y la alemana. Desde que se dio a conocer que ambos se enfrentarían en la Eurocopa los jugadores y distintos actores relacionados con los países no han dejado de echar leña al fuego para calentar el encuentro.

Ana Pérez Navarro

Joselu, delantero de la selección española, y Toni Kroos, el experimentado centrocampista alemán, han sido protagonistas de un tira y afloja en vísperas del crucial enfrentamiento de cuartos de final de la Eurocopa. El español lanzó un comentario desafiante afirmando que esperaba “retirar a Toni Kroos” en el próximo partido, previsto para este viernes. La respuesta del alemán no tardó en llegar, asegurando que no cree que sea su “último partido”.

“Esperemos que sea su último partido. Es un partido que no es que sea especial porque haya estado aquí. Son unos cuartos contra una grandísima selección. Esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un amigo. He hablado mucho con él y me ha aconsejado mucho. Es fundamental para Alemania y lo ha sido para el Real Madrid. Hay que tener cuidado con él el viernes”, aseguraba el español.

“No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver,” comentó Kroos ante la prensa desde Herzogenaurach, localidad cercana a Nuremberg donde el equipo alemán está concentrado para el torneo. El jugador alemán contextualizó las declaraciones de Joselu, señalando que es normal que los jugadores deseen ganar el torneo y que su excompañero esté motivado. “Es normal que diga eso, quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos,” expresó el centrocampista.

Aunque Kroos reconoció la posibilidad de que se acerque el fin de su carrera profesional, se mostró motivado y sereno al respecto. “Lo tienes en la cabeza, pero es una motivación. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir muy bien con ella. Intentaré estar aquí hasta el final y si no es así pues estaré feliz sin el fútbol después. Pero ojalá que tarde un poco más,” reflexionó.

