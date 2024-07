Elsa Muro: De la “Revolución de los claveles” en Portugal a la de “Revolución de las orquídeas” en Venezuela 

Posteado en: Opinión

En el amanecer del lunes 29 abril de 1974 las calles de Lisboa lucían hermosas, adornadas por el florecimiento de los claveles en sus jardines, plazas y en las macetas de sus varios pintos balcones.

Por Elsa Muro

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Los portugueses esa mañana no imaginaban que ese día volverían a experimentar la libertad, que los militares serían artífices de esa anhelada vuelta.,

Los militares soporte durante 48 años de Antonio Oliveira de Salazar, que regimentó una cruenta dictadura, sembradora de pobreza creciente y envolvente, que sacrificó a su juventud lanzada a la muerte más allá de sus fronteras por el deseo de mantener un anacrónico espíritu imperialista, que tenía como escenario Guinea, Angola y Mozambique, se cansaron e identificaron con la población, y ese día pusieron punto final y de manera pacífica a un régimen de miseria y terror.

Cuarenta años de pobreza, violencia de Estado, una migración lamentable, alentada por un aparato tenebroso de desapariciones y torturas contra la disidencia civil y militar, la temible Policía Internacional para la Defensa del Estado (PIDE) no tenía límites.

El Movimiento de los Capitanes, silentes, apabullados moralmente, y cansados de los desmanes del primer ministro Marcelo Caetano, comenzaron a organizarse para frenar el desprestigio creciente de las fuerzas armadas, las diferencias entre el alto mando militar proveniente de la oligarquía, apoyados por sectores económicos pudientes y corruptos, que gozaban de todos los privilegios frente a una mayoría pobre de baja graduación, desvalida y que enfrentaban las presiones de sus familiares por su dolorosa situación.

El movimiento comenzó a crecer, a diversificarse pasando a denominarse “Movimiento de los Oficiales” y, finalmente, con la incorporación de todos los componentes y jerarquía, se llamó “Movimiento de las Fuerzas Armadas”.

El escritor español Diego Carcedo en su reciente obra (abril de 2024) titulada “ La revolución de los claveles. Portugal, 25 de abril de 1974. Las 12 horas que derribaron la dictadura más longeva de Europa occidental y liquidaron el último imperio colonial del mundo”, expresa:

“… las primeras reuniones del grupo de capitanes que, unidos al principio por algunos problemas de carácter profesional, acabaron coincidiendo en la necesidad de hacer algo para liberar al país de la opresión, la pobreza y el descrédito”.

Los militares comenzaron a hacer sus contactos, a plantear la necesidad de acabar con una dictadura que desconocía los principios y valores más elementales de la convivencia y respecto a la dignidad humana, fueron ganando adeptos, incluso, dentro de la alta casta militar.

Tomaron la decisión de actuar en la madrugada del 29 de abril de 1974, se desplazaron a varios sitios.

Nadie esperaba la irrupción de los militares, los lisboetas (ciudadanos de Lisboa) sorprendidos por el paso de tanquetas, transporte militar y movimientos de tropas, calificados posteriormente como “los tanques de la libertad”.

Los líderes del Movimiento de la Fuerza Armadas se encontraban en la calle, cuarteles y sitios estratégicos monitoreando el desarrollo de los acontecimientos, mientras que el General Antonio de Spinola, el militar de Mayor graduación a quien los líderes militares insurgentes encomendaron solicitar la renuncia a Marcelo Cayetano.

Al llegar el general al lugar donde se encontraba Caetano, lo encontró acompañado de dos ministros acobardados, llorosos y visiblemente desmoralizados, lo increpa:

“El estado en que Vuestra Excelencia entrega el país todo esto podría haberse evitado. Pero quizás es tarde para que Vuestra Excelencia reconozca las razones que me asisten”

Marcelo Caetano, responde de inmediato:

“Señor general, este no es momento para recriminaciones. Sé que estoy vencido y estoy dispuesto a entregar el poder, pero sólo lo haré alguien que garantice que no va a caer en la calle”

Los militares junto al pueblo celebraban, pero a la vez contenían la rabia de largo años atesorada por los portugueses.

En una de las céntricas e históricas plazas de Lisboa, una joven hermosa se acerca a uno de los militares y coloca en la boca del fusil un clavel. De ahí el nombre de la “Revolución de los claveles”, de la cual hace dos meses se celebraron cincuenta años.

Esta breve introducción, que no pretende ser un relato histórico bajo los cánones propios de la disciplina, me permite a mí ciudadana venezolana, hacer un paralelismo en lo que creo es un escenario, que no puede descartarse. Ya no como golpe de estado, o solicitud de renuncia, sino como exigencia de cumplimiento de la Constitución y de respeto a la soberanía popular.

Es pedirle al presidente Maduro, que desoiga a Diosdado Cabello, quien ha manifestado que no van a entregar en forma alguna, que pase a la historia redimido con la democracia.

Los militares de distinta graduación tienen familia que pasa trabajo, algunos de sus integrantes han sido transeúntes del Darién, formado parte de la diáspora, están sufridos y vapuleados por la situación económica.

En materia de penurias no existen diferencias entre las familias de los militares y de los civiles.

La mayoría de los militares y sus familias no son ni reflejan la situación boyante y de privilegios, de la minoría que manejan los “los puertas- puertas”, se pasean por la ciudades en lujosas camionetas, disfrutan de todo aquello que Chávez criticaba de los placeres de los restaurantes del este de Caracas, que viajan en aviones privados, pasan fines de semana en sus yates y gastan inmensas cantidades de dinero de origen dudoso, en gustos y placeres.

Los militares piensan y observan, saben que deben buscar formas transicionales que garanticen ciertos niveles de consideración, que sólo la paz y la vocación de lograr la reinstitucionalización del país pueden garantizarles.

No quieren quedar fuera de las negociaciones, ni ser señalados con el dedo acusador, o ser abandonados a su suerte por quienes han detentado el poder apalancados en la institucionalidad castrense, una vez que se llegue a acuerdos, muy necesarios para lograr la paz política y social del país, y que nos permitan salir de esta barbarie que vivimos, que se viene profundizando desde el año 2013.

Portugal después de 48 años dejó atrás una economía medieval, un sufrimiento de un pueblo que veían sus hijos abandonando el país porque no tenían futuro, o sacrificando sus vidas en aspiraciones imperiales trasnochadas, mientras una casta disfrutaba los privilegios del poder y sus hijos protegidos con futuro y sin riesgos de ir a la guerra.

Portugal y lo que se ha convertido después de 1974, ha tenido como símbolo el clavel.

Nosotros confiamos, como madres que sufrimos la desintegración familiar, ver a miembros de nuestro núcleo padeciendo privaciones impensables hace algunos años, niños desnutridos, la deplorable baja de los servicios, las familias desintegras por la diáspora y paren ustedes de contar amigos lectores, que este triunfo indetenible de la oposición, contará con el apoyo del sector militar, que no empuñarán las armas contra la población para desconocerlo, sino que servirán sus fusiles de materos para las orquídeas, flor nacional.

Quisiéramos leer la historia, que relate que un Maduro atribulado, acompañado de su núcleo familiar lloroso, un capitán sumergido en lágrimas, unos temblorosos hermanos autoritarios recibiendo al alto mando militar, y que le digan:

“El estado en que usted señor presidente entrega a Venezuela, todo esto podría haberse evitado. Pero quizás es tarde presidente para que reconozcan las razones que nos asisten.

Y responda el presidente Maduro:

“Señores ministro de la Defensa, Comandante Estratégico Operacional y comandantes de los Componentes, este no es momento para recriminaciones, sé que he sido vencido genuina, democrática y legítimamente por el pueblo venezolano, y estoy dispuesto a reconocer el triunfo y entregar el poder, pero sólo lo haré aquí si garantiza que no va a haber violencias en las calles”.

La historia puede y debe repetirse, como exigencia de respeto a la soberanía popular, y no como vía para que se abandone el poder para proceder a convocarla.

Venezuela quiere paz.

Venezuela quiere ver orquídeas regadas por doquier como muestra de vuelta pacífica a democracia.

Elsa Muro