Biden se aferra a su candidatura, pero las opciones de victoria de Trump se disparan con el atentado

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Joe Biden cotiza en Bolsa. Más exactamente, las posibilidades de que Biden sea el candidato demócrata en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre se negocian en mercados de predicción como Polymarket o PredicIt. La cotización de Biden sufrió una sacudida el pasado 27 de junio, el día de su desastrosa actuación en el debate contra Donald Trump. De darse por casi seguro que sería el nominado demócrata, se pasó en menos de una semana a una probabilidad de retirada del 75%. El presidente, sin embargo, se ha recuperado y ahora nadie tiene claro cuál será el desenlace. Los mercados dan una probabilidad cercana al 50% a cada escenario. Cara o cruz. Biden apuesta por sí mismo.

Por El País

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Al tiempo, el resultaado de la elección presidencial también cotiza. La probabilidad de victoria de Trump en Polymarket se disparó 10 puntos, hasta el 70%, este sábado tras el atentado sufrido por el expresidente Donald Trump en un mitin en Pensilvania, en el que resultó herido leve. La seguridad de Trump es responsabilidad del Servicio Secreto y en última instancia, por tanto, de Biden, así que puede haber quienes le culpen de no haber hecho lo suficiente por proteger a su rival, que al tiempo aparece como mártir o héroe a ojos, cuando menos, de sus seguidores.

Para Biden, es un nuevo obstáculo, tras las dudas sobre su edad y su agudeza mental. “Os prometo que estoy bien”, dijo el presidente este viernes a decenas de votantes en el Garage Grill and Fuel Bar de Northville (Míchigan), un bar de carretera en un Estado que puede resultar decisivo para las presidenciales del próximo 5 de noviembre. Poco después dio un mitin en Detroit. “Hay mucha especulación ahora mismo. ¿Qué va a hacer Joe, se va a quedar?”, preguntó antes de responder: “Me presento y vamos a ganar”. “¡No te retires!”, coreaban sus seguidores. “Vosotros me hicisteis candidato”, dijo Biden, refiriéndose a los que le apoyaron en las primarias. “No la prensa, no los expertos, no los entendidos, ni los donantes. Vosotros, los votantes, decidisteis. Nadie más. Y no me voy a ninguna parte”.

Biden se fue después a su casa de la playa de Rehoboth, en Delaware. Tras una frenética sucesión de actos oficiales y de campaña desde el día del debate de Atlanta, el presidente afrontaba un fin de semana sin ningún acto público en la agenda. Finalmente, tuvo que comparecer por el atentado contra Trump y luego decidió volver este sábado por la noche a la Casa Blanca, desde donde seguirá el desarrollo de la crisis.

El presidente tiene previsto volver a recorrer el país la semana entrante, con actos en Austin (Texas) y Las Vegas (Nevada) mientras el Partido Republicano se prepara para coronar a Trump en Milwaukee y el Demócrata se sume en una dinámica autodestructiva que erosiona sus posibilidades electorales.

Hay una veintena de congresistas de su partido que han pedido al presidente que renuncie a la reelección. Por ahora es menos del 10%. Son muchos más los que piden que siga, aunque la inmensa mayoría guarda silencio. Biden está teniendo reuniones telemáticas con diferentes grupos de congresistas del partido. En una de ellas, el representante por California Mike Levin le pidió abiertamente que se retirase.

Lea más en El País