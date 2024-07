“Estamos indignados”: Alcaldesa de Miami-Dade anunció que revisarán acontecimientos en final de la Copa América

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, aseguró que están indignados por los acontecimientos en la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium y adelantó que revisarán lo ocurrido.

Por EVTV

“Estamos indignados por los acontecimientos sin precedentes que se han producido en la final de la Copa América de esta noche. La final de la Copa América está organizada por la CONMEBOL y el Departamento de Policía de Miami-Dade brinda apoyo de seguridad junto con otras agencias policiales”, expresó en un comunicado en X.

We are outraged by the events at tonight’s Copa America final. My joint statement with @ChiefJamesReyes here: pic.twitter.com/aaQ6NntJsM

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 15, 2024