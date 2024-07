La insólita fortuna que ganó Conor McGregor tras apostar en la Copa América

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El peleador irlandés Conor McGregor acrecentó su fortuna después de apostar miles de euros a que la Selección argentina y la Selección de España se consagrarían campeones en la Copa América y la Eurocopa, respectivamente.

Por: TN

La estrella histórica de la UFC mostró en sus redes sociales que ganó más de dos millones de euros con la consagración de ambas selecciones en los prestigiosos torneos. El logro de la Scaloneta le dejó al nacido el Irlanda una suma superior al millón.

En ese sentido, McGregor mostró que la apuesta por la Selección argentina la hizo casi al comienzo del torneo en Estados Unidos. En aquella oportunidad, The Notorius escribió: “Los campeones de la Copa del Mundo pretenden seguir los pasos de The Mac y convertirse en campeones al levantar el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ está detrás de ti!”. Junto a ese mensaje publicado a principios de julio, días antes del comienzo de la Copa América, mostró el comprobante de la casa de apuestas.

The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 1, 2024