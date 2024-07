Elon Musk: Si los militares apoyan la voluntad del pueblo, se acabó para Maduro

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El magnate estadounidense Elon Musk afirmó durante la noche de este lunes 29 de julio que si los militares de la FANB apoyan la voluntad del pueblo venezolano, sería todo para Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Musk realizó el comentario en su cuenta de X al repostear un tuit donde se observa que efectivos de la GNB no reprimen a manifestantes pacíficos en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho.

El dueño de X, SpaceX, Neuralink y Tesla ha estado activo en las últimas 48 horas sobre la situación en Venezuela y ha reafirmado su respaldo a favor de la voluntad de los venezolanos que se expresó por la elección de Edmundo González como Presidente de la República.

If the military supports the will of the people, it is over for Maduro https://t.co/xp885EFuVt

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2024