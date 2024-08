Tiene 62 años, pero parece de 40: la increíble apariencia juvenil de Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

A los 62 años, Ralph Macchio sigue siendo recordado como el gran protagonista de “Karate Kid”, y sorprende a muchos con su apariencia juvenil que contrasta con su edad. Desde su memorable actuación en la película de 1984, Macchio se ha mantenido en el ojo público, especialmente con su regreso en la serie de televisión “Cobra Kai”, que retoma la historia original décadas después. Sin embargo, además de su carrera artística, lo que más ha captado la atención de sus seguidores es cómo ha logrado mantenerse en tan buena forma con el paso del tiempo.

Por Infobae

Tras su debut en “Karate Kid”, el actor ha tenido una carrera prolífica, participando en diversos proyectos cinematográficos y televisivos. Aunque nunca ha dejado de actuar, fue su regreso con “Cobra Kai” lo que realmente reavivó el interés por su figura, demostrando que sigue siendo un artista versátil y talentoso. A la par de su carrera, muchos se preguntan cuáles son los cuidados personales y hábitos que le han permitido envejecer con gracia, luciendo siempre rejuvenecido y saludable.

El impacto de Macchio en la industria del entretenimiento es innegable, y su capacidad para mantenerse relevante ha sido fundamental para su carrera. Su vida, más allá de las cámaras, se ha convertido en objeto de estudio para quienes buscan entender los secretos detrás de su apariencia juvenil.

Aunque no es común que las celebridades compartan todos sus hábitos y rutinas, el interés por los cuidados que sigue Macchio refleja una creciente tendencia hacia la búsqueda de un envejecimiento saludable y una vida equilibrada.

Cómo hace Ralph Macchio para mantenerse joven a sus 62 años

Ralph Macchio comentó, en su entrevista con People, que sus padres tanto su papá como su mamá “parecen muy jóvenes para su edad”. En ese sentido agregó: “Tengo una energía juvenil por alguna razón. Un estilo de vida saludable no hace daño. Pero creo que simplemente me he tenido suerte en el departamento de genes”.

En 2023, el actor pasó por el famoso formato “Las preguntas más buscadas en internet” del medio Wired, y bromeó a su aspecto jovial: “Por qué Ralph Macchio luce tan joven… ya lo he dicho en otra oportunidad, es todo culpa de mis padres. Me inclino por la juventud. No sé, me gustaría tener… Se me quiebra la voz. Vieron, ahora mismo estoy pasando por la pubertad con este programa”.

