Conoce la historia de Diego, el único niño venezolano que tiene alzheimer infantil

El Alzheimer infantil es una enfermedad muy rara, de difícil diagnóstico, neurodegenerativa y mortal que afecta a un porcentaje de niños muy pequeño en el mundo.

Esta enfermedad que no tiene cura y no tiene tratamiento, es la que padece Diego, el único niño con alzheimer infantil en Venezuela, su madre, Alma Márquez explicó que «como no se conoce no se sospecha, no se investiga y por lo tanto no existen soluciones».

«Los pocos estudios que existen para ofrecerle a los padres tienen condiciones como que no aceptan a niños que superan los 5 años» dijo y destacó que «no existen realmente opciones para los padres que enfrentamos una situación como esta».

Márquez afirmó que «hay padres que enterraron a sus hijos sin saber que tienen esta enfermedad porque como no tiene diagnóstico existen médicos que no tienen idea de que existe esta enfermedad», agregó que le ha tocado ir a consultas en la que médicos le dicen con honestidad que nunca se tocó ese tema en su pregrado.

«En pocos lugares del mundo existen las pruebas moleculares especiales que detectan esta enfermedad» dijo y destacó que, en su caso «tuvimos que viajar al sur de Brasil para poder recibir el diagnóstico».

