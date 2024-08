Edmundo González pidió a Maduro detener la persecución y liberar a presos políticos (Video)

Posteado en: Destacados, Nacionales, Presidenciales

El candidato unitario, Edmundo González, pidió este sábado a Nicolás Maduro detener la persecución y liberar de inmediato a todos los presos políticos detenidos arbitrariamente.

lapatilla.com

A través de un video compartido en sus redes sociales, reiteró que exigir que se cumpla la Constitución, protestar pacíficamente, informar lo sucedido el domingo 28 de julio y cumplir como testigo electoral no son delitos.

“Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia, las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente”, expesó.

“Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito. Cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito. Informar lo sucedido el día domingo 28 de julio no es un delito. Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo, delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos”, agregó.

Asimismo, pidió ponerle fin a la violencia e irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. González afirmó que seguirá defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz.

“Basta ya de persecución y violencia, de intentar sembrar terror, de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis. Queridos venezolanos, seguiré a su lado defendiendo la verdad y la voluntad de cambiar en paz. Viva Venezuela libre y Gloria al Bravo Pueblo”, concluyó.