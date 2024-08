Kylie Jenner, la multimillonaria más joven del mundo y el miedo con el que despierta cada día

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Siento que al crecer no he tenido mucho margen de error. Es necesario cometer errores para crecer y aprender, pero yo soy un poco diferente porque el mundo observa cada cosa que hago”, dijo la persona con más seguidores en Instagram después de Ronaldo, Messi y Selena Gomez. Favoritismos, acoso adolescente y depresión posparto, la multimillonaria Kylie Jenner, a los 27 años, cuenta con una vida que equivale a un millón.

¿Quién es esa chica?

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California. Es la hija menor de Caitlyn Jenner, ex campeona olímpica de decatlón -en aquel momento todavía Bruce quien no había transicionado de género-, y Kris Jenner, personalidad televisiva, empresaria y ex del reconocido abogado Kardashian. Kylie tiene una hermana mayor, Kendall, ocho medio hermanos por parte de Caitlyn, y tres medio hermanas, Kourtney, Kim, y Khloé Kardashian, por parte de su madre Kris.

Como integrante del clan Kardashian-Jenner, Kylie ha estado en el centro de atención desde que nació. De hecho, la futura magnate del maquillaje sólo tenía diez años cuando se estrenó Keeping Up With The Kardashians, lo que la catapultó a la fama temprana. Crecer como una celebridad tuvo lo bueno y lo malo de eso, como expresó: “La notoriedad y la exposición nunca han interferido con mi esencia. La fama llegó pronto a mi vida; de alguna manera, puedo decir que de forma natural porque no puedo señalar un antes o un después; siempre ha sido así”.

Aunque logró encontrar cierta paz con el nivel de fama que experimentó desde su infancia, también tuvo que enfrentarse a su lado oscuro, que continuó afectándola en su vida adulta. “Cada mañana me despierto con una gran ansiedad. Siempre me levanto alrededor de las siete u ocho porque temo encontrar una historia negativa sobre mí y tengo que verificarlo. Mi mayor miedo es despertarme y encontrar algo perjudicial que hable de mí en Internet”. Está claro que la intensa experiencia de ser famosa ha tenido un impacto profundo en su vida.

En 2014 y 2015, la revista Time incluyó a las hermanas Jenner en su lista de los adolescentes más influyentes del mundo, destacando su considerable llegada entre los jóvenes en las redes sociales. En 2017, Kylie fue incluida en la lista de las 100 celebridades más influyentes de Forbes, convirtiéndose en la persona más joven en aparecer en la lista. En noviembre de 2018, The New York Post la reconoció como la celebridad más influyente en la industria de la moda, y en 2019, Forbes estimó su patrimonio neto en mil millones de dólares y la nombró la multimillonaria más joven del mundo a los 21 años.

