Entrevista exclusiva a Fabiola Yañez: las repercusiones en la prensa internacional

La extensa entrevista exclusiva de Infobae con Fabiola Yañez tuvo una gran repercusión en la prensa del mundo. Luego de que ratificara una denuncia penal en contra del ex presidente argentino Alberto Fernández por hechos de violencia de género que habría sufrido durante la anterior gestión, la ex primera dama reveló detalles sobre las peleas, las infidelidades, la indiferencia impartida por ex funcionarios públicos y el tiempo que pasó recluida en la Quinta de Olivos.

“He cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo”, reconoció al mencionar que las agresiones de las que habrían sido testigos las paredes de la residencia presidencial salieron a la luz a raíz de una causa por presunta corrupción respecto de la contratación de seguros por parte de la Nación que tiene en el blanco al ex mandatario. Pese a que reveló que el calvario comenzó antes de que Fernández asumiera la Presidencia en 2019, remarcó con la situación fue empeorando el año pasado y, sobre todo, en los últimos dos meses.

A raíz de las graves acusaciones que levantó Yañez contra el ex jefe de Estado argentino, el diario El Observador de Uruguay destacó que “la ex Primera Dama admitió que “tiene miedo” y que le dio horror ver sus imágenes en ese estado, no sólo por ella, sino, además, por su hijo”. En este sentido, lamentó que la información se haya vuelto pública, debido a que cuando el menor de edad crezca podrá repasar el escándalo a nivel nacional e internacional que despertó la causa.

Por otra parte, también desde el otro lado del Río de la Plata, el diario El País tituló con respecto a la nota: “Estuvo amenazándome día por medio”. La cita hace referencia al disparador que la llevó a tomar la decisión de comunicarse con la Justicia argentina, debido a que el ex funcionario público la habría hostigado “día por medio” a través de llamados telefónicos. “Esta persona estuvo durante dos meses – están todos los chats y muchas personas lo saben – amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar”, apuntó.

En el caso del medio colombiano Semana, éste mencionó la conversación que fue publicada a las 20 horas del 10 de agosto -horario argentino-, más optó por reflotar las imágenes exclusivas a las que tuvo acceso Infobae sobre los chats que Fabiola mantuvo con Fernández. En las capturas difundidas, la mujer le recriminó en varias oportunidades sus malos tratos y golpes propinados.

