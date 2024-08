Juan Guaidó: Edmundo González es el presidente electo de Venezuela

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales, Presidenciales

Juan Guaidó defiende la estrategia que siguieron la oposición y la comunidad internacional en 2019 para enfrentar a Nicolás Maduro y pide que “ningún presidente se enconda” ahora para eludir el paso de reconcer al candidato de la oposición como el triunfador de las elecciones del 28 de julio.

El Mandatario chileno, Gabriel Boric, sigue resistiendo la creciente presión interna en favor de que reconozca al candidato de la mayoría opositora venezolana Edmundo González Urrutia como presidente electo. “Hay cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional en no repetir la experiencia del ‘presidente encargado’ Juan Guaidó. Básicamente, porque no demostró ser efectiva y no produjo un cambio en Venezuela”, ha dicho el Jefe de Estado al justificar el porqué no ha dado ese paso que ya dieron Argentina, Perú y Panamá.

Desde Estados Unidos, donde se encuentra exiliado, el viernes en la mañana, justo antes de dar una conferencia a estudiantes y profesores de la Universidad de Portland sobre la situación en Venezuela, el expresidente encargado Juan Guaidó hizo un alto en sus actividades para hablar con La Tercera y responder al Presidente Boric.

¿Qué deberían hacer Chile y los demás países para ayudar a Venezuela?

Creo que el Presidente Boric ha tenido hasta el momento una posición constructiva, de decir la verdad, y eso requiere valentía. La oposición ganó la elección el 28 de julio, lo dijo el Centro Carter. Lo demostramos con las actas que obtuvimos del Consejo Nacional Electoral. Y Maduro cerró la elección. Ahora el gobierno de Maduro y su dictadura están tratando de generar confusión, diciendo que las actas que mostró la oposición son las “actas de la oposición”. No, son las actas del proceso electoral que obtuvimos de las máquinas del Consejo Nacional Electoral y que nuestros testigos valientemente consiguieron y logramos digitalizar.

Tenemos que partir de cosas esenciales. La primera es que ganamos la elección. Y eso se logró con la experiencia no de cinco años, sino de 15 años en Venezuela luchando por la democracia. Hemos pasado por procesos de diálogo, de protesta pacífica, de elecciones. Porque recordemos el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, que fue una primera experiencia exitosa de nosotros de defender los votos. Tenemos la experiencia de reunificar a la oposición. Tenemos la experiencia del gobierno interino, que es básicamente defender nuestra Constitución en el 2019, porque lamentablemente no es primera vez que Maduro robó una elección.

¿Cree que la posición del gobierno de Boric frente a Venezuela empujó de alguna manera a Lula, Petro y AMLO a tomar una actitud más crítica frente a Maduro?

Creo que, de alguna manera, Boric ha sido un validador moral para la izquierda latinoamericana y le pone ciertas restricciones a cualquier intención adicional que puedan tener Lula, (Gustavo) Petro o AMLO (Andrés Manuel López Obrador). Y voy a decirlo con responsabilidad. Yo no confío en Lula, Petro y AMLO. Creo que son buenos interlocutores con Nicolás Maduro. Pero no son ni mediadores, ni facilitadores, ni negociadores. Ellos se han restringido a decir: Maduro, muestra las actas. Que es básicamente decir: Maduro, reconoce tu derrota. Porque ellos saben bien que Maduro tiene las actas desde el 28 de julio. Es el Consejo Nacional Electoral el que emite las actas, y ese consejo es controlado por la dictadura de Maduro, por lo que ellos tienen perfecto conocimiento de su derrota. También las Fuerzas Armadas. Lo que sucede en Venezuela no es un tema de izquierdas o de derechas, es un tema de derechos fundamentales. Aquí la gran pregunta, hablando de lecciones aprendidas, es qué palancas, qué herramientas van a tener Brasil, Colombia y México luego de lo evidente, luego de la derrota de Maduro, para presionar a Maduro a una transición, a una solución negociada.

¿Tiene esperanza de que eso se pueda lograr?

Mira, debo ser sincero. Yo tengo esperanza en que Lula, Petro y AMLO no reconozcan a Maduro. Es decir, no puedan reconocer de ninguna manera la situación de facto en Venezuela. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué herramientas tienen Lula, Petro y AMLO para presionar a Maduro, cuando ya es más que evidente que, a dos semanas de las elecciones, Maduro no va a reconocer por buena voluntad su derrota?

Si queremos hablar de lecciones aprendidas, tenemos que partir del hecho de que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Es decir, no se defiende la democracia simplemente con lemas o sólo retórica. Si de lecciones aprendidas vamos a hablar, bueno, quisiera saber si, por ejemplo, reconocer a un presidente electo es un acto de valentía o simplemente es hacer lo correcto. Aquí no hay nada extraordinario en reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia. Es más, voy más allá. Sería lamentable que la región, que Latinoamérica, que el mundo entero, no lo hiciera. Porque sería un mensaje a la lucha por la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Así que, mira, la gestión de Lula, Petro y AMLO debe demostrar que están del lado de la democracia. Y ojalá me sorprendan, quiero que me sorprendan, que no sea solamente enunciativo lo que están haciendo, sino que realmente están buscando los mecanismos para una transición en Venezuela. El mundo entero se los agradecería.

¿Hay alguna diferencia entre la reacción que ha tenido ahora el gobierno de Maduro en comparación a lo que ocurrió en 2019?

Maduro nunca se esperó la reacción, ni en el 2019, ni en el 2024. Creo que, de alguna manera, tenemos que reconocer también lo que ha sido la curva de aprendizaje del pueblo venezolano, lo que ha sido la curva de aprendizaje de la resistencia democrática en Venezuela. Porque no en vano ganamos en el 2015, reunificamos al país, lo movilizamos, demostramos nuestra victoria, ejercimos el Parlamento Nacional con responsabilidad, generamos gobernabilidad desde el Parlamento, logramos desconocer el intento de robo de Maduro en el 2018. También fue un logro diplomático el que no se reconociera a Maduro.

Ahora van a tratar de ganar tiempo. Van a tratar de normalizar la situación a través de la represión. Evidentemente, es tan grande el fraude, es tan grande el robo, que tuvieron que inventar un número. Ellos van a buscar solidaridades automáticas. Lo hicieron ya con Rusia, con China, con Irán, Sudán. Falta Darth Vader, Lex Luthor. Es parte de su estrategia. Van a utilizar esos países para tercerizar la diplomacia en la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos. Van a tratar de nuevo de poner que es un tema de derecha o de izquierda. Van a poner que esto es un tema del imperio contra los pueblos oprimidos. Ya sabemos el manual. Entonces, no podemos normalizar la tragedia, el robo, el fraude, la persecución. Y ya la pregunta no es para los venezolanos en este caso. La pregunta es para el Presidente Boric. Bueno, ¿qué aprendió él del proceso del 2019? ¿Cómo logramos una transición efectiva en Venezuela con las herramientas que tiene la comunidad internacional?

