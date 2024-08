El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Aries

Salen a relucir asuntos no resueltos del pasado. Surgen acusaciones de la nada a través de conversaciones poco agradables. No reacciones ni respondas sin pensar y mucho menos insistas en llegar a acuerdos. En este momento es mejor dejar pasar.

Tauro

Amar no es sinónimo de estar apegado a alguien como calcomanía, porque cuando hay apego hay deseos de control y cuando quieres controlar hay miedo, y donde hay miedo no hay amor. Evalúa que te mantiene apegado a ciertas relaciones.

Géminis

Vives en base al drama y manejas muy bien las palabras. Tu astucia te permite conquistar a quien quieras y cuando quieras. La clave es mantener esa relación y para lograrlo hay que ir más allá, profundizar un poco más, ser tú y sobre todo, ser más accesible.

Cáncer

Sabes lo que quieres y como lo quieres, pero te falta un poco de apoyo. Hoy todo lo lograrás si pides ayuda, en base a la paz interna y la humildad. Tu carácter y tus reacciones serán tu aliado o tu peor enemigo. Tu decides.

Leo

Para ser líder necesitas mantenerte firme y seguro, proyectar confianza en tus decisiones y hablar más claro que de costumbre. Quienes te rodean notarán el cambio y lo pensarán dos veces antes de contradecirte, porque en el fondo sabrán que tienes la razón.

Virgo

Hoy podrías verte obligado y hacer más de un sacrificio en pro de lograr tus metas laborales. Ceder no es lo tuyo, pero no tienes otra opción. Lo importante es salir bien de situación. No necesitas tener un éxito avasallador, con que todo esté a tu favor es suficiente.

Libra

Das un paso adelante y adquieres equipos o aparatos tecnológicos que te ayudan a desempeñar mejor tu trabajo. Ahora te toca aprender a usarlos, prueba seguir algún tutorial de YouTube o un curso intensivo de los tantos disponibles en el mercado.

Escorpio

Todo funciona de maravilla. Hoy hay buena comunicación y tanto tú como tu pareja parece estar sincronizados y lo más importante, la clave del éxito: protegerse mutuamente. Aprovecha el momento para acercarte más al ser amado y vivir una noche romántica. Sabemos que es Lunes, pero cualquier día es el día del amor.

Sagitario

Ciertas situaciones se te salen de las manos y pierdes el terreno que tanto te había costado conquistar. Explotas con facilidad y te niegas a aceptar que no siempre puedes ganar. Si reflexionas sobre el asunto te darás cuenta que has delegado más de lo que deberías. No te desanimes, aún hay mucho por hacer y perder una batalla no es perder la guerra.

Capricornio

Las decisiones importantes están en tus manos, pero el resto depende de otros. No puedes adelantar nada aún cuando quieras hacerlo. Te aconsejamos dejar fluir y permitir que cada asunto tome su propio camino. Al final los resultados sobrepasarán tus expectativas.

Acuario

Aprovecha las oportunidades que se presentan. Si las condiciones no están dadas, no hay problema: créalas. Puede que hacerlo extienda el tiempo del proceso y demores en ver resultados, pero con paciencia el éxito estará más que asegurado.

Piscis

Estás feliz. Alcanzaste una pequeña meta y ansias pasar al siguiente nivel. El camino está despejado, pero antes debes ocuparte de resolver un asunto legal. Te aconsejamos no dejar nada para después. Por otro lado, los reencuentros están a la orden del día. Disfrútalos.