“Logré verla, la tenía el ELN en la selva en Venezuela”: premiaron a una boliviana que busca a su hija secuestrada hace 12 años

La vida de Marcela Martínez cambió el 4 de junio de 2012. Ese día su hija, Zarlet Clavijo de 17 años, salió de su casa en La Paz para ir a la Universidad y nunca más regresó. Tras años de búsqueda y de la difusión de su historia en medios de comunicación y redes sociales, el caso fue cerrado en Bolivia pero ha quedó convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia, la desaparición de personas y los derechos humanos.

Por Infobae

A lo largo los 14 años de la desaparición de Zarlet, su madre la ha buscado incansablemente y ha estado cerca de recuperarla. En 2019 la encontró secuestrada por una red internacional de trata y tráfico que operaba entre España y Venezuela pero, por falta de acciones políticas, no logró concretar las negociaciones con sus captores.

Mientras espera el reencuentro con su hija, Marcela Martínez ha fundado la organización Zarlet Ilumina inspirada en el sistema de alerta temprana Amber para ayudar a otras familias a encontrar a sus seres queridos. Gracias a ese trabajo voluntario, fue distinguida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como heroína del Informe sobre la Trata de Personas 2024, a través del cual se reconoce a los defensores, líderes y pioneros en el movimiento contra el tráfico y trata de personas.

En entrevista con Infobae, Marcela Martínez contó su historia, cómo cambió su vida luego de la separación de su hija y los avances que espera conseguir tras este reconocimiento que la impulsa para seguir adelante.

-¿Cómo recibió la distinción que le hizo el Gobierno de Estados Unidos y qué implica para usted en su labor como defensora de los derechos humanos?

-Ha sido un premio que me vuelve a comprometer con la lucha no solamente contra la trata sino en la defensa y el empoderamiento de la mujer en general. Es un trabajo de varios años, con muchísimas trabas, estoy prácticamente nueve años dedicada a esto. Este reconocimiento me llenó de nueva energía para continuar con mi labor, que es netamente de voluntariado. Contar con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y saber que hay países pendientes de estos hechos me llena de seguridad. Las organizaciones criminales son internacionales, por lo tanto la defensa, también debe ser internacional.

-¿Cuándo fundó la organización Zarlet ilumina y en qué consiste el sistema con el que trabajan?

-Ha comenzado el 2015, al darme cuenta de que no era la única mamá, sino que habían muchas familias que estaban en lo mismo. Primero organicé la asociaciones de familiares desaparecidos, éramos alrededor de 20 familias que nos distribuíamos trabajo y logramos recuperar a la mayoría de las víctimas. Sin embargo, como es de esperar, las familias que recuperan a sus seres queridos, solo quieren voltear la página y no quieren volver a vivir esos momentos. Entonces me quedé prácticamente sola. Fue entonces que abrí esta red de alerta temprana, inspirada en la alerta Amber, y formé redes con voluntarios y medios de comunicación. La red consiste en que cuando los familiares de cualquier persona desaparecida nos pide ayuda, especialmente dentro de 24 horas, iniciamos la búsqueda, difundimos por redes sociales y grupos organizados que salen a pegar afiches en aeropuertos, terminales y áreas fronterizas. De esa forma ya no es una mamá, o una familia, sola buscando sino somos miles de ojos.

