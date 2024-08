Apuñalamiento masivo: varios muertos y heridos en festival de música en Alemania

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un festival de música celebrado en la ciudad alemana de Solingen se vio opacado por un apuñalamiento masivo que dejó a tres personas sin vida y varios heridos, un hombre ingresó al festival con un cuchillo con el que perpetró el ataque.

Por: El Heraldo

Tras los primeros impactos, algunos testigos y organizadores del lugar llamaron a las patrullas de Alemania, sin embargo no lograron la comunicación por una presunta falta de respuesta de las autoridades al intentar contactar los servicios de emergencia arribaron a la zona oeste.

BREAKING: At least 9 people stabbed at Festival of Diversity in Solingen, Germany. Reports of multiple fatalities – FOCUS pic.twitter.com/vS610XkBHc

— BNO News (@BNONews) August 23, 2024