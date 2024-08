La fortuna en juego en el divorcio de JLo y Ben Affleck

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Jennifer López y Ben Affleck ambos tienen millonarias fortunas. ¿Cómo dividirán sus bienes tras su divorcio? Según reportes, no firmaron un acuerdo prenupcial. Se reporta que López tiene una fortuna de más de $400 millones, mientras que Affleck tiene una fortuna de $150 millones.

Por People

La intérprete de “Love Don’t Cost a Thing” solicitó en los documentos del divorcio que ninguno de los dos pague manutención conyugal. Sin el prenup, todo lo que compraron y ganaron durante su tiempo casados podría ser considerada “propiedad comunitaria” o de ambos.

Durante sus dos años de matrimonio tanto Jen como Ben han tenido lucrativos proyectos, reporta Page Six. Affleck actuó en películas como The Flash, Air, The Instigators, Aquaman and the Lost Kingdom y Hypnotic. El actor de 52 años recién terminó de grabar The Accountant 2. Además, Ben produjo con su amigo Matt Damon la película Unstoppable, protagonizada por Jennifer López. Eso sin contar su millonaria colaboración con Dunkin Donuts en sus comerciales.

Por su parte, JLO protagonizó las películas Atlas, The Mother y Shotgun Wedding, lanzó su álbum This Is Me… Now y el documental This Is Me…Now: A Love Story. En medio de su crisis matrimonial, canceló su gira de conciertos. La empresaria lanzó también su línea de cocteles DeLola.

