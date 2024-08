José Gato Briceño: La derrota los lleva directo al ocaso

Posteado en: Opinión

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho” Simón Bolívar.

La verdad no busco caer en proverbios y frases hechas, pero es cien por ciento comprobable que esta mafia nauseabunda, los miserables herederos del traidor mayor, hoy felizmente difunto, son lo peor de la especie humana, da vergüenza saber que hayan nacido en la patria de Bolívar y sean los más descarados, desencarnados ejecutores de la destrucción del país que los vió nacer y han permitido que un extranjero, entrenado por el comunista imperio hambreador cubano de los Castro, usurpe flagrantemente el poder. Día a día demuestran con creces el odio hacia los venezolanos, el resentimiento es la guía de sus acciones y atacan sin piedad, cada vez más empeñados en mostrar sin pudor lo salvajes y falsos que pueden ser. A pesar de que ya no nos sorprende nada de lo que hagan, cada vez escalan más hacia el límite, desde lo inmoral extremo hasta lo cruel en el punto en el que sí nos impacta su proceder estafador y despiadado. Hasta he llegado a creer que son una subespecie infrahumana.

Cada acción que realizan los separa más de la esencia de un ser racional, mental y espiritual.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Minuto a minuto muestran sus dientes afilados para desgarrar a cualquiera que amenace su poderío. Lo sucedido el pasado jueves con la decisión del Tribunal Supremo de Maduro en donde esta cofradía burlesca ratifica los resultados plasmados en una servilleta por el pelele presidente del ente comicial, no lo podemos ver nada más con rabia e indignación pues se sabía, no fue una sorpresa, aplicaron la vieja estrategia que utilizaron en los 16 diálogos, ganar tiempo y lo lograron, querían alterar las actas, pero no pudieron y por eso jamás las mostrarán. Obviamente jamás podrán tener legitimidad o reconocimiento por el mundo civilizado, solo por aquellos como ellos, tiranos, narcoterroristas.

Está derrota los ha hecho actuar aún más desvariadamente y los está llevando directamente a la horca, al ocaso de su hegemónica y trágica gestión. Y no es para menos, porque perdieron de la forma más humillante jamás vista en la historia democrática venezolana, 80/ 20 sin meter a los que nos cercenaron el derecho al voto en el exterior, porque sería la diferencia, 90 / 10

Los venezolanos demostramos que los aborrecemos y la única forma de mantenerse en el poder es secuestrandolo, con amenazas, terror, abusos, atropellos, desapareciendo al que salga a protestar, confiscando propiedades y no hay un día que no comentan un delito nuevo y ya ellos se sienten muy seguros que se robaron un país entero a la vista del planeta, al estilo del capo Fidel Castro en Cuba. Lo que últimamente están por hacer, apresar a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado sólo los acercara velozmente a su fin.

Soy de los millones de venezolanos que no claudicará hasta verlos caídos o tumbarlos del poder de cualquier forma, seguiré estimulando y apoyando a los mandos medios de lo que queda de las Fuerzas Armadas, no cesar ni un minuto en la campaña internacional de intervención puntual y muy precisa en contra de esos canallas narcoterroristas, que le han arrebatado el futuro de vivir en paz y con dignidad a varias generaciones en nuestra amada patria, la fe y optimismo en Dios la tengo acorazada con el temple del acero más fuerte.

Desde la cárcel del exilio y con la certeza total de que pronto caerá la tiranía y Venezuela será liberada, no tengo la menor duda puesto que todo está dado para que así sea, nuestra tierra resplandecerá, volveremos a reencontrarnos con nuestros amados paisajes, familiares, amigos y paisanos para la reconstrucción total.