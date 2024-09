Infobae: El mensaje de un aviador venezolano que retumba en la Fanb

Posteado en: Actualidad, Nacionales

La esperada actuación de la Fuerza Armada ante lo que ocurre en Venezuela “puede ocurrir, yo no puedo decir que no puede ocurrir, porque va a llegar un momento en que no los pueden tener tan encerrados, encapsulados y acuartelados, que no los dejen respirar, porque se les van a insubordinar peor que un animal. ¿Que tome tiempo y que los tengan bajo amenaza? Bueno, la lealtad es hasta que deja de ser leal”.

Por Sebastiana Barráez | Infobae

Agrega que el proceso ahora sería un poquito más rápido si actúan los militares para restablecer el orden “porque hay las armas y la administración de la violencia, a través de las armas”, reconociendo que “nadie quiere ser carne de cañón se espera que la parte internacional dé un espaldarazo. Lo que nos queda es esperar, pero es importante mantener la presión, cuando nos llamen a concentraciones, cuando llamen a aguantar porque eso tiene un precio, nada es fácil, como María Corina lo dijo, no es fácil”.

“Fácil es cuando todo sea rápido, pero con el enemigo como es, no es fácil y en eso estamos súper claros algunos, súper clarísimos, pero hay otros que tal vez están menos claros; por la idiosincrasia del venezolano quiere todo para ya, apurado, y no entiende a veces de paciencia. Lo importante es que con los golpes se aprende, y así ha aprendido mucho venezolano. Tener paciencia, todos estamos trabajando”.

Beltrán Vielma asevera que insistirá en seguir haciendo videos para hablarle a la Fuerza Armada. “Como dice el lema y la líder María Corina, es ‘hasta el final’, este es el momento de jugárnosla y no hay que perder este autobús, y no lo vamos a perder”.

