Raúl Ochoa Cuenca: Entrevista (imaginaria) con Nicolas Maduro, presidente de la República de Venezuela

Opinión

Han transcurridos 17 días desde que me comunique con el mayor Oberto, edecan personal de Nicolas Maduro, pidiéndole que le transmitieran al presidente mi solicitud de que le concediera a La editorial de los papeles del CREM una segunda entrevista. El mayor Oberto me respondió que él creía que era muy difícil, ya que como es obvio, él está muy ocupado, confesándome que también está excesivamente estresado. No obstante me dijo que me respondería en los próximos 5 días.

Confieso apreciados lectores, que estaba a punto, como se dice en el argot boxístico, cuando uno de los gladiadores decide retirarse, de guindar los guantes, cuando después de 6 largos días, repica mi teléfono, eran las 6,45 de la mañana del día 30 de agosto, es de nuevo la voz de aquel edecán del presidente Maduro, quien igualmente como la primera vez me pregunta: ¿Es usted el doctor Raul Ochoa Cuenca? Si soy yo, respondo.

El interlocutor me responde diciendo que es el comandante Bosio Gonzalez, (quien el 5 de julio fue ascendido a ese grado ya como oficial superior de las FABV) y me pregunta, sin preámbulos de cortesía: ¿donde está usted Dr Ochoa? respondiendo que en la isla de Bonaire, preguntándome seguidamente si podré, tiempo mediante, presentarme el día domingo 1 de septiembre, a la 21.00 horas en la puerta sur del Palacio, la puerta que está de frente al liceo Fermín Toro, a lo cual respondo que sin falta, allí estaré.

Bueno, a partir de ese momento me dediqué a buscar una embarcación que me transportará desde esa bella Isla, municipio especial, parte integral de los Países Bajos y miembro de los países y territorios de ultramar de la Unión Europea a la costa venezolana.

Diría que conseguir el deseado transporte hasta la costa venezolana fue más sencillo de lo temido, al contactar una pequeña embarcación, de aquellas que viajan diariamente de nuestra amada Venezuela a las islas del Caribe, transportando productos agrícolas. La embarcación era de madera, pero a simple vista se veía fuerte y en buenas condiciones, el señor Juancho Chirinos, capitán del barco me respondió que me llevaba hasta Puerto Cumarebo por 250 dólares. Si, es perfecto le respondí y hacia las 10 de la mañana de este viernes con un sol radiante, de esos que los pescadores llaman “el sol que pica”, inicié mi viaje hacia las costas del país más bello y generoso que Dios y la naturaleza le ofrecieron al mundo: Venezuela.

Fueron 5 horas de agradable charla con un coriano de “Coro”, quien me preguntó por qué la prisa en llegar a Venezuela. Le respondí que siempre, así como la sangre, también la tierra llama.

En este periplo, sin escatimar esfuerzos para no fallar en mi deseada entrevista con el presidente Maduro, un colega falconiano me esperó en la histórica ciudad de Puerto Cumarebo, aquella tierra asiento de los caquetíos y de los jirajaras, ambas tribus lideradas por el Cacique Manaure hasta muy probablemente el siglo XVII.

Aunque pudiese parecer como un comentario simplemente anecdótico, me permito recordar que fue este indio venezolano, probablemente el primer (¿Jefe de Estado?) líder de la América del Sur en iniciar negociaciones con los enviados del Rey Carlos I. ¿Entonces, podríamos fantasear que fue el Cacique Manaure quien se adelantó en 5 siglos al principio acuñado por juristas y académicos, tanto europeos como americanos, sobre la justicia transicional, concepto este basado en las negociaciones entre las partes en conflicto de compleja solución?

Después de agradecerle a mi amigo y colega, conocido en la luchas pòliticas de la Venezuela democrática y donde los juristas litigaban con argumentos y con los códigos de justicia en las manos y estas no en las billeteras, además sin tener que luchar con clanes que emiten órdenes desde los palacios del poder en Venezuela, me despedí agradeciendole infinitamente que me hiciera posible, ya que con su ayuda todo apuntaba hacia ello, poder llegar en tiempo a mi destino, al pedirle a su chofer que me llevara a Caracas, para así cumplir con mi cometido: una cita que se iniciaba en la puerta sur del Palacio de Miraflores, la misma puerta por la cual un marino el 4 de febrero del año 1992, cumplió fielmente con su deber como venezolano y como profesional, cuál no era otro que el de proteger la vida del Presidente Constitucional de Venezuela, exponiendo su espalda para cubrir el cuerpo del elegido democráticamente por el pueblo.

Pues sí amigos lectores, he llegado a unos pasos de la antes nombrada puerta, no sin antes haber sido detenido momentáneamente por soldados con una identificación en las que se lee Guardia de Honor, estos jóvenes servidores de la patria, quienes hacen el recorrido por las calles aledañas al Palacio, estaban acompañados de un grupo de motorizados, todos exhibiendo franelas rojas rojitas, a quienes después de explicarles, ya que eran ellos quienes me preguntaban la razón de mi acercamiento al Palacio y quienes me condujeron hasta la puerta de la alcabala. Un sargento, quien se me acerca le explico el porqué de mi visita y me identifico. Acto seguido aparece un edecán, un capitán con un distintivo de la Guardia Nacional, quien me hace el saludo militar, usual praxis, y me pide que le acompañe a una sala de espera, en donde las medidas de seguridad son extremas.

Pasados unos 10 minutos otro edecán presidencial, en este caso con uniforme azul celeste, de la aviación militar, me pide que espere unos minutos, ya que el transporte está llegando para trasladarme al Fuerte Tiuna, donde está despachando el presidente.

Un poco menos de media había transcurrido cuando llega una camioneta y el edecán me invita a entrar y a tomar asiento, A esa hora en Caracas, 10 pm, el tráfico era realmente casi nulo. 20 minutos después estaba en las instalaciones militares. El edecan acompañante me informa de esperar y que seré informado en poco tiempo todo lo concerniente a la entrevista con el presidente Maduro.

Ha transcurrido más de 1 hora y 38 minutos y en las oficinas, no obstante la hora, se observa mucho movimiento, militares y civiles se confunden en un ir y venir por esos largos pasillos del llamado bunker número 3 o también conocido como el presidencial.

Confieso que esta vez he sido tratado, con decencia, pero con una excesiva frialdad.

Escucho al militar que dice en voz alta, Dr Ochoa, quien al verme me dice, acompañeme que el Señor Presidente le va a recibir. Por favor, me dice, preguntas concretas y que no se presten a confusiones posteriormente. Ya me habían retirado mi teléfono celular.

Desde ahora para practicidad de la entrevista el presidente será NMM y este servidor será identificado como LP.C.

Minutos después estoy delante del presidente, quien gentilmente me extiende la mano y me invita a sentarme, en esta oportunidad él detrás de un inmenso escritorio, con la foto de la primera combatiente y de la familia del hijo, economista (sic) Nicolás Maduro Guerra.

Presidente muchas gracias por recibirme, hoy y a esta hora, se ve que está trabajando mucho.

NMM: Bueno Dr Ochoa pasemos a lo que vino, pregunte que yo le respondo.

LP.C: Bien Presidente, parece que una gran mayoría de países del mundo entero y que de los 183 naciones agrupados en la ONU, solo 9 le han felicitado. ¿No le parece un poco extraño?

NMM, Si, la razon es que somos victimas de las sanciones y de las presiones que están ejerciendo los países imperialistas.

LP.C. Pero presidente es que inclusive sus amigos históricos, como AMLO, Petro y Lula le dicen en la cara que presente las actas que decretaron su victoria, pero ni el CNE ni usted, ni su partido presentan nada. Lo único que Amoroso hizo público fue la famosa servilleta, la cual presentó como un documento emitido regularmente por ese ente Constitucional. ¿Qué me dice?

NMM: Que nos hackearon y que con lo popular y con el amor y admiración que el pueblo, si el de a pie, siente por mi, es imposible que yo no obtuviera ese porcentaje. Es la razón por la cual el coronel Quintero y Elvis decidieron dar ese paso para evitar un baño de sangre.

LP.C Presidente y entonces porque el pueblo ese de a pie, el de los barrios de Petare y de la Cota bajaron el 29 de julio gritando fraude?.

NMM, No, no crea, eso no es así, solo fueron unos desadaptados que no recibieron a tiempo la cajita CLAP, que ahora viene en su versión Jumbo, una genial idea hecha realidad por Cilita.

LP.C, Muy bien presidente, pero entonces por qué la represión, asesinaron por lo menos a 28 jóvenes que protestaban, se llevaron presos a más de 2000 personas, muchos menores de edad, entre ellos a uno que le encontraron un mensaje de la prima que vive en Suecia y le decía que en ese país, en Suecia, que gobierna la izquierda y que cuando han perdido han entregado. Además presidente es muy lamentable el proceder de los cuerpos policiales y represivos y de esos grupos armados por usted que llaman los colectivos y que según muchos venezolanos, inclusive amigos suyos no de ayer, podríamos decir que de toda la vida, cuestionan.

NMM. Yo gané holgadamente las elecciones y lo certificaron tanto el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal Supremo de Justicia, le parece poco, el TSJ nuestro sagrado Templo de la Justicia, presidido por una magistrada intachable y no me venga con que era concejal del PSUV, ese estirpe de mujer es totalmente impermeable a las componendas políticas, ni yo, ni Cilita y menos el Fiscal General de la Nación, ese digno venezolano de gran moralidad llamado Tarek William Saab Halabi, ninguno Dr Ochoa, oigame bien, ninguno de entre nosotros se atrevería a proponerle algo no cónsono con la moral que nosotros los chavistas le hemos enseñado a nuestro pueblo en estos 25 años de progreso, desarrollo y libertad.

LP.C Muy bien presidente, permítame ahora hacerle una pregunta, ¿A qué se debe que en países, como España donde, se comenta que buena parte de las decisiones que toma Pedro Sanchez son consultadas con Jose Luis Rodriguez Zapatero un ex presidente de quien se dice que es su asesor directo y hay quienes lo apodan el Canciller de Maduro, también le repiten: que entregue las actas así como Edmundo las enseña ¿Qué me dice?, pero presidente por favor no me baypasee.

NMM. Le respondo con una pregunta ¿acaso usted no vio el esfuerzo sobrehumano que hicieron esos patriotas, los magistrados del TSJ al revisar acta por acta, asesorados por expertos internacionales, que estaba haciendo su trabajo. A ese ejército de expertos internacionales los han criticado porque el trabajo de inspección lo hacían con máscaras tapabocas. Lógicamente no era por taparse la cara y que después los reconozcan en la calle, era que tenían miedo, muy justificado, de contagiarse con la viruela del mono.

LP.C. Bien presidente, ahora toquemos un tema que pudiera ser un poco espinoso, mejor dicho a partir de ahora serán dos temas espinosos.

El primero es político. Se comenta en altas esferas tanto en Estados Unidos como en algunos países de Europa que el hombre fuerte del gobierno no es usted, que usted, (presidente aquí abro un paréntesis para recordarle que usted me prometió antes de empèzar la entrevista que sería una conversación a rin pelao) porque yo todo se lo digo con el mayor respeto.

NMM. Dele pa’lante que yo mantengo mi palabra.

LP.C, Ok continuo, se dice en la Casa Blanca y en el Palacio de La Moncloa, que usted no es más que una marioneta, tanto de los cubanos (de Raul, de Diaz Canel y de Ramiro Valdez) así como del general Padrino Lopez y quien pregunta como un chiste-adivinanza cuando está con el alto mando, quién de los 2 es más meón, si usted o Diosdado.

NMM. La verdad es que esta pregunta por lo menos es irrespetuosa, por lo que no respondo a semejante canallada, originada en los pasillos de la maldad. No me extrañaría que esa infamia haya salido bien sea de Petro o del mismo Lula, ese par de traidores que se han convertido en dos lavaperros del imperio yankee. La verdad es que su pregunta comentario me ha hecho disgustar mucho, le confieso que lo que tengo es una inmensa arrechera, pero yo le di mi palabra Ochoa, que mañana usted podrá tomar su avión para Anfi del Mar. o para donde le dé la gana.

LP.C. Nunca he dudado de su nivel como estadista, así como tampoco de su seriedad al ser usted presidente dueño de gran cultura. Bien pasemos ahora a una pregunta de la cual su respuesta es esperada tanto por sus millones de seguidores como por los millones y más millones que a usted lo odian en el mundo, si, sin duda, estoy consciente de su afirmación de que a usted el pueblo de Venezuela lo venera, casi como a un nuevo padre de la patria.

LP.C, Permítame presidente aclararle que esta pregunta que le hago es debido a que muchas personas de su entorno están preocupadas, porque esos desgraciados yankees no han retirado, ni la orden de captura por ustedes, los tres jefes del gobierno revolucionario, obviamente me refiero a usted Presidente, a Diosdado y a Padrino Lopez. Ni tampoco han retirado la jugosa recompensa de 35 millones de dólares, incluyendo la suya que es de 15 millones de dólares. ¿Presidente sinceramente, usted y doña Cilia duermen tranquilos? ¿No habrá dentro de su anillo de seguridad algunos codiciosos que deseen embolsillarse esos milloncitos? ¿Y si de repente ese estribillo de leales siempre traidores nunca fallase? y se le aparecen unos gringos a medianoche en medio de un apagón?.

NMM, Eso es imposible, los muchachos de la DGCIM así como los colaboradores institucionales del G 2 colaboran muy directamente.

LP.C ¿ Entonces presidente, le puedo hacer una pregunta que podría ser considerada, digamos, como poco común?. Bueno en honor a la verdad son 2 preguntas, pero como dice la canción van ligaditas. Aquí van Presidente:

La primera, ¿será cierto que su entorno familiar e íntimo, digamos el de su máxima confianza, es conocido en las principales plazas financieras del mundo como el grupo Miraflores?,el cual, se especula, que está compuesto principalmente por doña Cilia, los hermanos Rodriguez, Hernandez Dala y la tribu Maduro Flores (hijos nietos y sobrinos), es el segundo inversionista en el sistema financiero del Emirato de Qatar, sólo después de la familia imperial de esa nación del Medio Oriente?

Y la segunda, ¿y que me podría decir sobre esa sospecha de los servicios de inteligencia de los principales países occidentales, que usted y la cúpula de su gobierno son de los principales accionistas de la transnacional del crimen organizado?. Drogas, oro y minerales de tierras raras? Además de tráfico ilegal de crudo y derivados del petróleo.

NMM. La verdad es que vamos a tener que suspender la entrevista, muy interesante, aunque creo que con sus preguntas usted se pasó y por mucho de la raya, pero le di mi palabra. Doctor Ochoa estoy esperando una llamada del Presidente Vladimir Putin, quien me esta invitando a pasar una temporada en su casa de Sochi, al borde del Mar Negro, y le digo la verdad, Cilita y la tribu me tienen loco para que acepte, pero que va, tengo muchos compromisos que cumplirle a mi querido pueblo. De todas maneras, si decido irme por una buena temporada, allí lo espero.

Al presidente cuando le pregunté por su relación con la Central Transnacional del Crimen, se acordó, así de repente, que tenía una conversación pendiente telefónica con Vladimir Putin.

Estas preguntas que a continuación le formulo, me temo que nunca serán respondidas.

Presidente, ¿está consciente que usted es el ser humano más odiado y despreciado en Venezuela y probablemente en el mundo?.

Presidente ¿usted está consciente que el mayor deseo del pueblo venezolano es verlo con las bragas color naranja y así como usted dice, “con los ganchos” puestos?

Presidente, ¿está usted consciente que la extra mayoría del pueblo venezolano rechaza que usted y su banda se beneficien de los acuerdos basados en la llamada justicia transicional?

Presidente, ahora sí, última pregunta, ¿no le da vergüenza el haber convertido un país próspero en la triste realidad que hoy somos?.

Sí, presidente, nos imaginamos su respuesta: no le importa un carajo.

Gracias presidente por el café.

Raúl Ochoa Cuenca, con el amanecer de un océano límpido y tranquilo, en Anfi del Mar el 2 de septiembre del año 2024.