Donald Trump anunció que eliminará mecanismo de “parole humanitario” si es electo presidente de EEUU

El expresidente y candidato republicano, Donald Trump, dijo este miércoles que en caso de ganar en las elecciones de noviembre, eliminará inmediatamente los programas de CBP One y Parole Humanitario y revocará los paroles concedidos a los inmigrantes.

“Lo revocaría. Y ellos se irían… Y la aplicación es mala. Pero lo peor son los vuelos porque, ya sabe, intentaron decir ‘oh, vamos a endurecer un poco la frontera’. Había aviones volando sobre la frontera, cargados de inmigrantes ilegales, gente que no debería estar en nuestro país, yendo a todos lados, porque ahora todo es un estado fronterizo.”, dijo Trump, en entrevista con FOX News.

A estos inmigrantes, Trump les envió un mensaje: “Prepárense para irse especialmente rápido si son criminales. Prepárense para irse porque van a salir muy rápido“.

El Parole Humanitario es un programa instaurado en octubre de 2022 para venezolanos, que luego se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses, con el objetivo de permitir una migración ordenada para quienes huyen de estos países por razones humanitarias.

El beneficio permite estar legalmente por dos años en Estados Unidos, con permiso de trabajo.

Video

NEW: Former President Trump tells me if he’s elected, he will immediately end the Biden admin’s controversial CBP One cell phone app and CHNV migrant flights program, & would revoke humanitarian parole grants for the 1.3 million migrants who have already been allowed into the US… pic.twitter.com/wXgMaOcVoV

— Bill Melugin (@BillMelugin_) September 25, 2024