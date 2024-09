El desgarrador testimonio de una modelo venezolana que denunció ser abusada por un gringo en Medellín

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Sucesos

Gabriela Marbella González Celis, una modelo venezolana que salió a tierras colombianas con el objetivo de cumplir sus sueños, relató el pasado miércoles en sus redes sociales la experiencia que sufrió a mediados de agosto y que la dejó marcada para siempre.

“Es hora de romper el silencio, es hora de no callar más, y también hacer parte de una denuncia pública en la que busco justicia. Lamentablemente, fui víctima de algo que ninguna mujer debería vivir en su vida: acceso carnal violento por parte de un ‘productor’ americano”, comentó la joven Gabriela en un video publicado en su cuenta de TikTok, la única de sus redes sociales que sigue activa después de ofrecer su testimonio.

“Han intentado silenciarme de mil formas, me han amedrentado, así como me han arrebatado absolutamente todo”, aseguró en referencia al posible pirateo digital que sufrió en X, Instagram y Threads.

Gabriela aseguró que el presunto agresor la citó en una finca de Copacabana, a las afueras de Medellín, donde ella se mantendría un fin de semana para participar en la producción de un video musical para un “artista amigo suyo”.

“Vino a posicionar su marca aquí a Colombia, específicamente a Medellín, y busca modelos del medio, reconocidas, que le generen credibilidad, trabajando y publicando para darse a conocer”, añadió en referencia al supuesto victimario, cuya cuenta en Instagram se denominaba “The Hollywood Hustle” y actualmente no se encuentra disponible.

Al momento de dormir fue cuando notó las primeras señales de que algo no estaba bien. La asistente del productor le ofreció pasar la noche en la habitación donde el hombre tenía sus cosas, aunque al final le dio a Gabriela su propio cuarto.

“Fue muy difícil dormir, cuando yo me acosté a dormir fue muy difícil y dije ‘me voy al día siguiente, voy a esperar a que podamos grabar el sábado en la mañana y me retiro’. Esto lamentablemente no pudo ser así, la puerta cerrada”, detalló la modelo.

Sensiblemente afectada, Gabriela recordó que “a las 11 de la mañana, de la nada, este hombre entra a la habitación sin mi consentimiento totalmente desnudo, muy drogado, muy drogado. Elijo no mirarlo y le pido por favor que saliera, que se pusiera ropa, totalmente aterrorizada. Me atacó, me arrastró del cabello por toda la habitación mientras yo intentaba escaparme, mientras yo intentaba poder llegar a la puerta para salir y correr y pedir ayuda, mientras gritaba los gritos más desgarradores de mi vida”.

Según Gabriela, pese a que en la casa también se encontraba al menos una de las asistentes del sujeto, esta pareció ignorar sus ruegos, mientras afuera del cuarto sonaba una música a volumen elevado.

“Fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada. Empezó a ahorcarme, a asfixiarme, me golpeaba, me decía que era la única forma, que no iba a salir de ahí viva, y me violó durante más de 30 minutos sin ningún tipo de compasión”, relató la chica entre lágrimas. Gabriela contó que por fortuna logró salir de la finca “con la ayuda de Dios”.

“Mi familia y mis amigos fueron quienes me dieron la fuerza para armarme de valentía y, pasara lo que pasara, ir y denunciar”, explicó Gabriela, quien acudió a las autoridades para efectuar su reclamo ese mismo día, como consta en un recibo del sábado 17 de agosto emitido por el fiscal Claudio Enrique Mariño en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del centro de Medellín.

“Estoy segura de que no soy la única a la que probablemente le hizo lo mismo. Este video es con la única intención de buscar justicia”, aclaró.

En sus redes sociales Gabriela ha publicado fotografías de sus múltiples hematomas y su estancia en un centro hospitalario, donde recibió cuidados durante cinco días, debido a que apenas podía caminar. Asimismo, el diagnóstico médico certificó que fue víctima de abuso sexual y padecía trastorno mixto de ansiedad y depresión, así como una reacción al estrés agudo.

Múltiples comentarios en su publicación le dieron ánimos para superar el trago amargo y ofrecieron testimonios de otras supuestas experiencias indeseables con el mismo productor, quien respondería al nombre de Jesse Allen Stream.

En los últimos años, Medellín se ha convertido en el epicentro del tráfico sexual en Colombia, principalmente por la influencia de grupos armados que ofrecen a extranjeros el acceso carnal a menores de edad y otras personas en situación de vulnerabilidad.

Video: @itsmarbellagc / TikTok