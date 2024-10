Temen revivir una tragedia en Cañafistola y La Dinamita de Ciudad Bolívar tras las recientes lluvias

Día 5 de octubre de 2022, dos años han pasado de la tragedia, y desde ese tiempo la problemática se ha mantenido, mientras las promesas han ido y venido. En el año 2022, el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, prometió a los afectados una reubicación.

Por: Pableysa Ostos | Corresponsalía lapatilla.com

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Esto debe ser un proceso dando y dando: usted entrega su llave y uno le da su llave. Tenemos todo para reparar las viviendas, pero mañana (6 de octubre 2022) para empezar a reubicar”. Eso no pasó. Este 5 de octubre, pero del 2024, llovió y el temor se adueñó de los habitantes del barrio Cañafistola y La Dinamita, en Ciudad Bolívar, al sur del país, en parte por la caída del puente El Mereyal y porque saben que la crecida del río traerá inundaciones.

“Es una situación tremenda, son nervios, momentos de angustia por la vida de mis hijos, la mía propia, y bueno, lo que hacemos es tratar de montar los poquitos corotos que uno tiene para que no se nos pierda, porque ya la primera vez perdimos casi todo, los colchones, todo y tratar de salir de la casa, porque la corriente es fuerte, con miedo que cuando salgamos nos lleve ese río”, comentó entre lágrimas Lisbeth Acosta.

Acosta sumó que lo que viven es muy fuerte, una zozobra, “con nervios, con ganas de llorar porque no podemos hacer más nada y no tenemos para dónde irnos. Por eso hago el llamado al presidente que nos ayude. No podemos vivir bien, porque tengo que dormir en un solo cuarto con mi pareja, mis hijos, mi suegra, por miedo a perder los colchones que hemos comprado con tanto esfuerzo”.

La mujer detalló que han llegado al punto de “guindar” los electrodomésticos, es decir, con un mecate o cintas han guindado en las vigas del techo o donde puedan guindar esos bienes, “porque es la única manera de poder salvar lo poco que tenemos, guindarlo en los techos y sin saber si ese río se lleva a la casa, porque la casa se nos está hundiendo. Esto abajo es pura agua del morichal. Las paredes están agrietadas. Se está cayendo el baño, se me está cayendo por medio de eso, porque nosotros vivimos arriba del morichal”.

Por su parte, Joseilis Mendoza relató que el morichal está conectado con el río Cañafistola, que hace dos años los dejó damnificados. “Salimos con la ropa que cargamos puesta. Yo tengo una hija, soy madre soltera, tengo una hija de dos añitos para ese entonces (2022). Tuvieron los vecinos que sacarnos con mecate, para sacarnos porque el corrental que había era horrible. No sabía de mi familia que estábamos en la parte más adelante, nadie sabía de nadie, todo el mundo buscaba por su vida pues. En ese momento vinieron algunos entes a decirnos que nos iban a reubicar, y otras cosas más que todavía no han hecho”.

Cansados de mentiras

“Ya estamos cansados de que vengan siempre con los mismos censos, censos, censos, y nos mientan. Ya ahorita no queremos ni que vengan otros censos, queremos es que de verdad se pongan la mano en el corazón y nos reubiquen, ya no aguantamos. El 5 de octubre también volvimos a la misma situación. El río se metió en horas de la madrugada, otra vez sacándonos de nuestros hogares. De verdad que no es posible que nosotros sintamos una lluviecita y no podamos dormir tranquilos, que tengamos que agarrar lo poquito que nos queda, porque no los hemos podido recuperar”, sostuvo la mujer.

Destacó que la situación es alarmante y preocupante, ya que viven en una constante angustia. “Desde lo sucedido hace 2 años hasta ahora no hemos podido volver a comprar nuestras cositas, equiparnos. O sea, una lluvia y nosotros ya estamos en zozobra, agarrando a los niños, los señores mayores, saliendo para otras casas de otras familias de más lejos”.