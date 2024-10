La emblemática cadena de ferretería en EEUU que se declaró en bancarrota

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

True Value, la emblemática empresa mayorista de artículos de ferretería, se acogió a la quiebra y decidió vender su negocio a su rival Do it Best, en medio de una pesada deuda. ¿Qué significa esto para las miles de tiendas que llevan su nombre a través de Estados Unidos? Esto dijo la compañía.

Por Univision

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

True Value se amparó al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, lo que significa que la empresa continuaría operando, debido a que bajo ese capítulo se daría paso a una reorganización.

Asimismo, en este caso, el acuerdo contempla que True Value venda sus activos a Do it Best por unos $150 millones. Una operación que se espera concluya este mismo año.

“Creemos que entrar en este proceso con la oferta de Do it Best, que tiene una historia similar de décadas en el mercado de mejoras del hogar, es el paso más beneficioso para True Value y sus asociados y clientes”, dijo la compañía en un comunicado.

En un documento a la corte, True Value explicó que la cantidad que tiene de dinero en efectivo se ha visto afectada por una desaceleración en el mercado de la vivienda y en los gastos discrecionales de las personas, según un artículo de CNN.

En el mismo comunicado, Do it Best dijo que está en una buena posición financiera y que la compra de True Value le ayudará estratégicamente.

“Do it Best tiene un récord comprobado de aumentar la rentabilidad a través de las operaciones más eficientes de la industria”, dijo la compañía, cuyo modelo de negocio es similar al de True Value.

Lea más en Univision