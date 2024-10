El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 29 de octubre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Comienzas la semana con mil planes, quieres hacer varias cosas a la vez y al final no lo haces y aún así terminas agotado. Organízate y prioriza, es mejor hacer una sola cosa y hacerlo bien, incluso, no importa si te retrasas, lo importante es alcanzar la meta.

Tauro

Necesitas enfrentar que tan positiva es la dinámica de socios, colaboradores o compañeros de trabajo. Si las personas de tu entorno colaboran entre sí o si son una piedra en el camino. Sino suman ha llegado el momento de buscar otras opciones.

Géminis

Falta de lealtad, problemas de comunicación y conflictos sin sentido. Cada uno pretende salirse con la suya y culpan al otro de sus males. Deben tranquilizarse, dominar sus emociones y cuidar sus palabras.

Cáncer

Quieres avanzar pero te sientes paralizado. La incertidumbre te impide descubrir en que dirección ir. Y lo peor del asunto es que tienes las respuestas frente a ti, pero te resistes a verlas y más aún a aceptarlas. Pero no podrás evadir más. Es ahora o nunca.

Leo

Tu mente se activa y descubres soluciones adonde no imaginabas que las encontrarías. Todo parece y es más fácil de lo que es. Hoy tendrás un día ocupado, lleno de reuniones, reencuentros y acuerdos complicados, pero con resultados positivos.

Virgo

Algo no anda del todo bien y lo sabes. Hurgas un poco por aquí y otro por allá hasta que logras comprobar que es como pensabas y es que tu intuición nunca falla. Pero para estar más claro aún, no especules, mejor ve y pregunta.

Libra

Lo que tienes que enfrentar es complicado y sólo con paciencia podrás estar en paz. Puede que esta vez tengas que dejar que tu otra persona tome ciertas decisiones, así que evalúa que tanto merece darle un voto de confianza.

Escorpio

Das mil vueltas a una situación, te planteas los posibles escenarios y vías de escape, pero aún así sientes que no avanzas. Al final descubrirás que la meta es la correcta, pero quizá no lo es el camino que has tomado.

Sagitario

Vives de un pasado que nada tiene que ver con tu realidad actual. Déjalo atrás y toma acción en tu presente, desde tu realidad actual, desde quien eres ahora y no desde quien fuiste hace un tiempo atrás, porque esa persona y esas circunstancias no existen.

Capricornio

Hoy estas como si deshojaras margaritas, quieres y no quieres. Pero como no puedes dejar nada en manos del azar, debes cambiar de actitud y tomar las riendas del asunto. Pero no necesitas esforzarte mucho, permite que todo fluya hasta que descubras que debes hacer.

Acuario

Trata de establecer nuevas formas de comunicación y si no lo logras busca ayuda profesional y hazlo ya. Trabaja también en renovar tus relaciones, evalúa si esas personas te convienen, si aportan, si te ayudan a llegar adonde quieres estar, de lo contrario, puede que sea hora de buscar nuevas amistades. .

Piscis

Criticar y juzgar creará un ambiente pesado, en el que avanzar será casi imposible. Eres súper amable, lo sabemos, pero en tu discurso diario sueles se te suele ir la mano y herir susceptibilidades. Ser más tolerante y compasivo té cambiará la vida.