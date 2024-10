La trágica muerte de una venezolana y su bebé por la Dana en España: “Me pidió que cuidara de sus otros dos hijos”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Antonio Tarazona y Lourdes María García Martín fueron sorprendidos por la tromba de agua este martes en Paiporta (Valencia, España) junto a su bebé Angeline, de tres meses de edad, dentro de su coche, un Omoda negro. A Antonio se lo llevó la riada de la DANA y perdió de vista a su mujer y a su hija, que se subieron al techo del vehículo. Ella llamó a su amiga Clara Andrés por última vez a las 20.50 horas. “Me dijo que iba a resistir todo lo que pudiera y que, por favor, cuidara de sus otros dos hijos”, cuenta Clara por su teléfono móvil. Ha ido caminando a Paiporta desde su vivienda en Torrent, a seis kilómetros, para recoger a Sofía, de 10 años, y Bajix, de 13 años, los otros dos hijos de Lourdes. Los pequeños están bien pero no han tenido luz ni cobertura de teléfono. Han pasado la noche solos.

Este miércoles por la noche, una de las amigas de Lourdes María ha confirmado el fallecimiento de ambas en redes sociales: “Por desgracia nos acaban de confirmar que Lourdes y la bebé han aparecido esta mañana muertas y que gracias a la difusión un Policía que las había encontrado se ha puesto en contacto con nosotros y nos lo ha confirmado. DEP hoy hay dos ángeles más en el cielo. Gracias a todos.

Antonio Tarazona, al que llaman Toni, afortunadamente ha sido localizado y rescatado. Fue trasladado a un pabellón polideportivo de Valencia herido en la rodilla. Ahora se recupera en casa de un amigo. Ha llamado esta mañana a Clara a través de un teléfono prepago y le ha contado que, al salir del coche, en torno a las 20.30 horas, fue arrastrado por el agua y logró agarrarse a un hierro, junto al que permaneció hasta que fue rescatado por miembros de Protección Civil. “Me ha dicho que la corriente lo tiró para abajo, era una corriente infernal”. Se encuentra bien pero está preocupado por Lourdes María y por Angeline. La familia ha iniciado una búsqueda a contrarreloj para tratar de dar con ellas.

“Lourdes estaba con su bebé en el coche y había logrado subirse al techo, pero no sabemos nada más de ellas. Se les comía el agua”, cuenta Clara tratando de mantener la calma. Para Lourdes, una ama de casa nacida en Venezuela hace 34 años y residente en Valencia desde hace un lustro, la valenciana Clara es el principal apoyo. Clara ha recorrido la distancia que separa Torrent de Paiporta a pie. No ha podido coger el coche. “Me venido andando, saltando vallas y metiéndome por caminos. Mientras venía he visto de todo”, relata.

La última vez que Clara habló con los hijos mayores de Lourdes fue ayer a las 23.00 horas. “Estaban bien, les dije que salieran el balcón si no lográbamos ponernos el contacto. Ahora no tienen cobertura, no hay línea de teléfono y no hay luz. Estoy deseando verlos”, cuenta. La cobertura se pierde y, horas después, Clara cuenta que está con Sofía y Bajix. Ha preparado un par de mochilas y se los lleva a su casa en Torrent. Van andando. A pie durante seis kilómetros. “En coche no se puede. Están las carreteras con coches atravesados”.

