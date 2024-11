Citgo rechazó informe de la Asamblea Nacional chavista por supuesto “robo”

Posteado en: Actualidad, Nacionales

CITGO Petroleum Corporation, a través de un comunicado rechazó las “falsas declaraciones” de la Asamblea Nacional al servicio de Nicolás Maduro, donde señalan que Citgo fue robada por opositores y diferentes partidos políticos.

“En 2019, CITGO estaba en una situación crítica, por culpa de los regímenes de Chávez y Maduro”.

“La mala gestión por parte de administraciones anteriores, designadas por PDVSA bajo el control de los regímenes de Chávez y Maduro, había impactado no solo la rentabilidad de la empresa, sino también la seguridad y la confiabilidad de sus operaciones”, reza parte del texto.

A continuación el comunicado en íntegro:

“Las juntas directivas de PDV Holding, Inc., CITGO Holding, Inc. y CITGO Petroleum Corporation (las “Compañías”), y la gerencia, rechazan categóricamente las conclusiones del informe recientemente emitido por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional controlada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En particular, el informe alega el supuesto robo de CITGO, coordinado por la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), los ejecutivos que lideran las Compañías y el Gobierno de los Estados Unidos. Aprovechamos esta oportunidad para aclarar la situación y precisar varios aspectos clave sobre CITGO.

A principios de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 designó una Junta Administradora ad hoc de PDVSA, la cual, a su vez, nombró una nueva junta directiva de PDV Holding, Inc., que posteriormente designó a los directores de su filial, CITGO Holding, Inc., y así sucesivamente. La Asamblea Nacional electa en 2015 es la única autoridad en Venezuela reconocida por los Estados Unidos y, como resultado de ello, los tribunales estadounidenses han reconocido a los actuales miembros de las juntas directivas como los funcionarios y directores legítimos de las Compañías. Por lo tanto, no existe fundamento alguno sobre las acusaciones incluidas en el informe que establezca que los miembros de las juntas directivas y los gerentes de las Compañías fuesen nombrados ilegalmente.

Desde sus respectivos nombramientos, las juntas directivas y los gerentes de las Compañías han trabajado incansablemente para asegurar que las mismas mejoren en su desempeño en cumplimiento de las leyes aplicables. Cuando las nuevas juntas directivas asumieron el control en 2019, CITGO estaba en una situación crítica; tenía una deuda significativa y sufría una severa falta de inversión. La mala gestión por parte de administraciones anteriores, designadas por PDVSA bajo el control de los regímenes de Chávez y Maduro, había impactado no solo la rentabilidad de la empresa, sino también la seguridad y la confiabilidad de sus operaciones. Además, existían graves acusaciones de irregularidades financieras, conflictos de interés y actos de corrupción ocurridos en pasadas administraciones. Así mismo, existían amenazas en curso contra los activos de CITGO debido a los litigios contra PDVSA y el Gobierno de Venezuela por deudas generadas durante los regímenes de Chávez y Maduro.

Los actuales ejecutivos de la Compañías han puesto a CITGO en una nueva dirección. La integridad y la transparencia han sido principios fundamentales establecidos por los miembros de las juntas directivas, así como de la gerencia, desde el 2019. En este sentido, CITGO ha realizado auditorías internas y externas para garantizar la transparencia financiera y combatir actividades corruptas que ocurrieron antes del año 2019. Así mismo, CITGO también ha invertido recursos significativos para mejorar su gobernanza corporativa, incluyendo el nombramiento de su primer director de Ética y Cumplimiento, y la renovación de su Código de Conducta. Por otro lado, la empresa ha implementado mecanismos externos de rendición de cuentas que requieren la publicación de sus resultados operativos y financieros de forma trimestral y anual.

Es importante destacar que, CITGO también ha cooperado proactivamente con la investigación realizada por el Departamento de Justicia de los EE.UU., en línea con su objetivo de cumplir con las leyes estadounidenses, y actuar como una entidad corporativa responsable. PDV Holding, Inc. y CITGO continúan defendiendo activamente sus intereses en los tribunales contra acreedores que buscan satisfacer deudas de más de 20 mil millones de dólares generadas por los regímenes de Chávez y Maduro. Los acreedores esperan ser pagados mediante el proceso de venta de las acciones de PDV Holding, Inc., ordenado por el Tribunal del Distrito de Delaware en octubre de 2023.

En resumen, el histórico demuestra que las acusaciones de robo por parte de la alta dirección de CITGO son infundadas. Desde 2019, las juntas directivas y la gerencia han incrementado el valor de CITGO mediante la implementación de una estrategia que promueve mejoras continuas en la excelencia operativa, la excelencia comercial y diversas inversiones, dentro de un marco que prioriza una sólida gobernanza corporativa, la ética y el cumplimiento normativo, y la responsabilidad social. Esto ha resultado en un sólido desempeño financiero reflejado en su balance financiero con dinero efectivo disponible superior a la deuda de la compañía.

Por otro lado, las acusaciones indicadas en el informe sobre la Fundación Simón Bolívar (la “Fundación”), fundación privada sin fines de lucro cuyo único miembro es CITGO, también carecen de fundamento alguno. De hecho, la Fundación, a través de subvenciones administradas por organizaciones sin fines de lucro calificadas, ha brindado ayuda a un gran número de personas afectadas por la emergencia humanitaria compleja que se desarrolla en Venezuela. Es importante destacar que, la Fundación ha sido objeto de auditorías internas y externas y, al igual que CITGO, mantiene un estricto cumplimiento de las leyes federales, estatales y locales de los EE.UU. Además, la Fundación está comprometida con la transparencia, como lo demuestran sus cuatro reportes anuales, disponibles en su página web www.simonbolivarfoundation.org.

Queremos enfatizar que tanto los miembros de las juntas, como la gerencia, de las Compañías han tenido el firme propósito de cumplir con las obligaciones fiduciarias para con las mismas, y para con sus accionistas. Las juntas directivas, la alta gerencia y toda la organización que comporta CITGO están comprometidas a elevar la compañía a los más altos estándares de la industria, y continuarán haciéndolo, a pesar de estas acusaciones presentadas sin fundamento.”