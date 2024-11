Falta de créditos mantiene estancada la producción del sector agropecuario en Monagas

El presidente de la Asociación de Productores Integrales del Estado Monagas (Asoprimo), José Antonio Adrián, manifestó que la falta de financiamiento al sector agropecuario, ha provocado que la producción se mantenga estancada.

En este sentido, Adrián indicó que el Ejecutivo Nacional cada día les exige más y más, pero desde hace aproximadamente seis o siete años no reciben créditos por parte de la banca. Esto ha impedido que puedan mejorar el trabajo en las unidades de producción.

El representante de Asoprimo afirmó que dentro de dos días cumplen tres meses que no les despachan gasolina subsidiada, razón por la que deben comprar a precio dolarizado. Tal situación limita la labor en las fincas, como el uso de maquinaria agrícola.

“Un productor que a lo mejor tiene mil animales en su finca, pudiera tener capacidad para 2 mil animales, pero si no se le brinda apoyo crediticio, ¿cómo puede producir más? Hace un par de semanas estuve hablando con un productor miembro de esta asociación y le pregunté cuántos animales tenía actualmente y me dijo que cuando había financiamiento tenía hasta 5.400, ahora apenas cuenta con 2.300”, contó Adrián.

Agregó que lo mismo ocurre con el tema de la producción de leche, y es que en el caso de Monagas, el promedio de ordeño actual es de entre 60 y 80 vacas, cuando una unidad productiva puede tener capacidad para ordeñar unas 400 vacas.

“Mientras aquí no haya un financiamiento bancario, mientras el problema del gasoil no se resuelve, vamos a seguir estancados, y eso no es porque nosotros queramos”, expresó el productor agropecuario.

Asimismo, se refirió al problema de los servicios públicos, principalmente la electricidad, que a su juicio no ha sido solventado, por lo que al dañarse equipos eléctricos, no se cuenta con los recursos para su reposición. Igual ocurre con el combustible para movilizar los camiones y la maquinaria agrícola. “Si esto no se soluciona, seguiremos en las mismas”, puntualizó.