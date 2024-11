Diosdado Cabello cuestionó visita de los reyes de España y Pedro Sánchez a Valencia

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello cuestionó este miércoles la visita del pasado 3 de noviembre de los reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a la localidad de Paiporta, conocida como la “zona cero” del temporal que afectó a Valencia.

Durante la transmisión de su programa, dijo que el pueblo español no quiere a sus gobernantes porque “jamás se han preocupado por ellos” y mostró una reacción de rechazo tras verlos llegar al sitio.

“Jamás se han preocupado por su pueblo, ni lo van hacer jamás, porque ellos solo se preocupan por la inversión privada. No están acostumbrados a eso, porque ellos no quieren a Pueblo, fueron para allá (Valencia, España) a tomarse la foto. La reina no sé qué cosa (Letizia), vestida por Carolina Herrera, una vaina así, el rey (Felipe VI) trajeado con la última moda de invierno”, mencionó

“Ellos van burlarse de ese pueblo, si usted no va con el corazón, no vaya, y cinco días después, y la gente dice que en esos cinco días no había ido ni una máquina a trabajar”, agregó.