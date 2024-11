El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 7 de noviembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

La energía de hoy es de tomar decisiones importantes. Te sientes motivado y seguro de ti mismo, capaz de dar los pasos que sean necesarios para llegar adonde quieres estar. Escucha tu instinto, asegúrate de que el camino esté despejado y que tienes el apoyo que necesitas.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Tauro

Cuida lo que has logrado en tu vida, pero si es necesario, no tengas miedo de cambiar de rumbo. Hoy se revelan secretos que te ayudarán a soltar, a decir: basta, no puedo ni quiero más. Mereces algo mejor y lo sabes, pero nadie puede hacer lo que únicamente te corresponde a ti. Hazlo.

Géminis

La verdad está de tu lado. Esté es el momento para comunicarte con transparencia. Di lo que sientes y lo que piensas, sin rodeos, y dilo desde el amor y la apertura, consciente de cada palabra y sobre todo, hazlo sin herir a nadie. Te sorprenderás al ver la reacción tan sincera de la otra persona.

Cáncer

No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. En lugar de perder tiempo en el problema, enfócate en la solución, búscala hasta que la encuentres, consciente de que así, no puede seguir. Cuando hayas dado el pronto paso, pensarás: porque no lo hice antes. Estás a nada de liberarte Cáncer. ¡Felicidades!

Leo

Es un día de oportunidades. Aprovecha cualquier señal que te diga que hacer, porque las señales existen, cree y confía. Te sentirás tan motivado, tan lleno de energía que querrás hacerlo todo ya, y no, no puedes dejarte llevar por la impulsividad. Haz lo que tengas que hacer, pero sin excederte. Porque el que corre, puede caer. Camina a paso firme y seguro.

Virgo

Haz una pausa y evalúa qué tan necesario es defender ciertos puntos de vista. A veces te aferras a ser dueño de la verdad, y no tomas en cuenta que la verdad depende de la óptica de quien la vive. Que tu verdad no necesariamente es la de la otra persona. Deja espacio para lo inesperado, aprende de esa experiencia y acepta cambiar de posición en la vida.

Libra

La energía de hoy te invita a reconsiderar tu rol en las relaciones. Pide lo que mereces y hazlo sin miedo, porque Mercedes ser, sentir y recibir, pero en el proceso, que nunca se te olvide ser justo con los demás también, porque esa persona tiene los mismos derechos que tú. Ojo, no pueden ir sobre los tuyos, pero hay que respetárselos.

Escorpio

Hoy tus emociones están a mil, a tal punto que sientes que no jefes más. Es tanto así, que fluyes a través de la creatividad, surgen miles de opciones, como si fuesen una lluvia de ideas que quieres poner en práctica ya, pero cuidado, no puedes ni debes elegir las todas. Elige la que se adáptate a tu realidad y hazlo con prudencia.

Sagitario

Hoy se abren puertas a lo desconocido. Abre tu mente y tu corazón y permite que tu curiosidad te guíe. Busca por aquí y por allá, y hazlo hasta encontrar lo que buscas. No será una tarea fácil, pero a pesar de los obstáculos sigue adelante y hazlo con buena actitud, porque eso es lo que definirá los resultados.

Capricornio

Es un día perfecto para hace un reajuste en algunas de tus metas. Revisa tu plan a largo plazo y si está alineado con lo que realmente deseas, dale luz verde. Si no lo está, haz una pausa, reestructura el plan o si la situación es extrema, crea uno nuevo. Un dato clave: prueba crear nuevas pequeñas metas, que te permitan sentirte pleno y te faciliten el camino a la meta más grande.

Acuario

La libertad es el tema de hoy. Establece nuevos límites y entiende que puedes amar con el alma y el corazón, pero si ese amor controla y limita, no es para ti. No es sano, te resta y sobretodo no te permite ser tu. Redefine el amor y busca uno en el que puedas ser tú, en el que puedas ir y venir, y más aún, en el que puedas vivir feliz.

Piscis

Tu intuición está en su punto más alto. Escucha tu voz interna, y hazlo sin permitirte ser excesivamente sensible y mucho menos si esa emoción te limita o te ciega. Hoy más que nunca necesitas mantener los pies bien puestos en la tierra. Sabemos que es algo muy difícil para un piscis, porque tu mente vuela, pero ser sincero y aceptar la realidad es mucho más productivo.