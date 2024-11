Carlo Ancelotti reveló cuál fue su mayor error con el Real Madrid

Posteado en: Actualidad, Deportes

El italiano Carlo Ancelotti, reconocido con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador del mundo la pasada temporada, confesó que “el peor error” de su carrera fue al “exigir más salario”.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Por: EFE

“Es imposible tomar buenas decisiones solo, en 30 años. Por ejemplo, tomé una mala aquí, en Madrid, después de mi primer año. Estuve muy cerca de ampliar mi contrato, el club quería mantenerme, pero presioné demasiado en relación a mi salario y lo pararon. Fue un error, el peor que podría haber cometido. Pero me permitió aprender”, reconoció a France Football.

En un largo repaso de su carrera, ‘Carletto’ explicó su libreto de entrenador, con el objetivo de que su equipo “juegue bien y gane”, conviviendo con la presión en cada partido.

Indicó que no se siente el mejor entrenador del mundo, y dijo que los propios jugadores son responsables de sus logros. “Creo que nunca he innovado en el fútbol. Siempre he intentado poner a los jugadores en las mejores condiciones posibles para que estén cómodos durante un partido. Los jugadores son las estrellas de la película”, expresó.

Por último, Ancelotti aseveró: “Diría basta, si el Real Madrid me despidiera, porque mi familia no me haría parar, mi mujer quiere que siga. Estoy seguro de que el día que me jubile será un día fantástico”.

Con información de EFE