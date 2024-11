Por qué Matthew Perry no pudo volver a ver un capítulo de Friends una vez que el show terminó

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

El impacto de Friends en la cultura popular fue inmenso, y con él, sus protagonistas alcanzaron una fama global. Sin embargo, para Matthew Perry, quien interpretó al inolvidable Chandler Bing, la experiencia de filmar la serie se entrelazó con una profunda lucha contra la adicción. Esta batalla marcó cada aspecto de su vida durante y después de los años de producción, hasta el punto de que Perry confesó no haber podido ver un solo capítulo de Friends una vez finalizado el programa.

Por Infobae

Lucha contra la adicción

En su revelador libro, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, Perry detalló el inicio de su adicción, que comenzó con el alcohol a los 14 años y escaló hasta incluir opioides. El problema se agravó tras un accidente en moto acuática en 1996, mientras filmaba Fools Rush In, cuando le recetaron Vicodin para el dolor. Este evento desató una dependencia que creció hasta el punto de que llegó a consumir hasta 55 píldoras de Vicodin al día y experimentó períodos de extrema debilidad física. A pesar de su fama y del éxito de Friends, Perry explicó que la adicción no distingue posición social: “El alcoholismo no se preocupa de que estés en Friends; solo quiere que estés solo, enfermo y que mueras”, reveló en una entrevista con Business Insider.

El efecto de esta adicción fue devastador, y Perry recordó cómo su apariencia se deterioraba progresivamente a lo largo de la serie. “Pesaba 58 kilos, y por eso no puedo ver la serie”, confesó. La adicción lo “golpeaba tan fuerte” que no podía soportar ver su aspecto en pantalla, debido a que le recordaba el sufrimiento que enfrentaba fuera de cámara. Por eso, una vez que finalizó la filmación de Friends, Matthew Perry decidió nunca volver a ver un capítulo de la sitcom.

Apariencia y salud en el set de Friends

Uno de los motivos que Perry compartió sobre su negativa a ver Friends era su transformación física, evidente para él en cada temporada. Mientras millones de personas sintonizaban la serie cada semana, Perry notaba su pérdida de peso y aspecto agotado. “Podría decir temporada por temporada qué estaba consumiendo según cómo me veía”, reconoció. La fluctuación de su peso y salud era un reflejo de las distintas etapas de su adicción, y el actor explicó que a menudo se presentaba al set tembloroso, necesitando apoyarse en cualquier superficie para mantenerse firme.

