Carlos Alcaraz atribuyó su sorpresiva derrota a un fuerte dolor de estómago

Posteado en: Deportes, Titulares

El español Carlos Alcaraz, que sucumbió este lunes en su estreno en las Finales ATP 2024 ante el noruego Casper Ruud (6-1 y 7-5), desveló que durante el partido sufrió dolor de estómago.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

“Unos días antes de venir a Turín me puse enfermo en casa. Luego los días que entrené aquí me encontraba bien. No muy bien, pero bien. Podía jugar. Sentía que podía entrar en los peloteos en los entrenamientos. Obviamente, en los partidos es totalmente diferente. Pero hoy no me sentía bien. Esta mañana me dolía el estómago”, explicó en rueda de prensa tras la derrota.

“No quería decirlo para que no sonara a excusa, pero si me siento mal, me siento mal. Es lo que ha pasado hoy”, añadió.

Alcaraz achacó también la derrota a su falta de experiencia en pistas cubiertas.

“No tengo experiencia jugando en pistas cubiertas. Tengo que mejorar en esta parte del año en la que jugamos bajo techo. Seré un jugador muy bueno en pista cubierta, estoy seguro de ello. Pero creo que es cuestión de tiempo, de adquirir experiencia, de jugar partidos…”, comentó.

Además, habló del cansancio mental a final de temporada. Este es el último torneo individual de la mayoría de tenistas, aunque para muchos, como para Alcaraz, falta la Copa Davis, que se disputará en Málaga a finales de noviembre, una vez terminada esta Copa de Maestros.

“Me atrevo a decir que todos los jugadores están cansados mentalmente. Si alguien dice que está fresco, miente”, señaló entre risas.

“Algunos lo llevan mejor que otros. Yo estoy cansado. Estoy cansado mentalmente. Son muchos partidos, un calendario muy apretado, un año muy exigente sin muchos días libres para descansar o entrenar en casa. Cuando terminas una semana o un torneo, sólo tienes dos o tres días libres y luego tienes que ir a otros torneos en otras partes del mundo. Desde principios de año vas acumulando horas, días. Llegas a esta parte del año cansado”, insistió.

“Como he dicho muchas veces, creo que este año estoy mucho mejor que el año pasado, pero tengo que encontrar la manera de rendir y ofrecer un buen tenis estando cansado mentalmente”, valoró.

Alcaraz sufrió la derrota de manera imprevista, dejando escapar además una ventaja de tres juegos en el segundo set, en el que mandaba por 5-2. Tendrá que pelear con el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev por un puesto en las semifinales.

EFE