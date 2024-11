Familias de presos políticos solicitan a la comunidad internacional intervenir por el aislamiento extremo de sus seres queridos

Posted in: Destacados, Nacionales, Sucesos

Familiares de presos políticos denunciaron este martes que sus seres queridos están aislados en sus centros de detención, por lo que hicieron un llamado a la comunidad internacional a interceder por el bienestar de los dirigentes.

En una rueda de presa, las esposas de Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Freddy Superlano y la hija de Americo De Grazia describieron las condiciones en las que se encuentran los políticos.

“Nuestros parientes están absolutamente aislados, la información que tenemos de ellos nos las da los mismos que se los llevaron secuestrados“, comentó Costanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha.

Aurora Silva, compañera sentimental de Freddy Superlano, exigió a las autoridades constatar la salud de los detenidos.

“En el caso de Freddy son 112 días en los que no he podido hablar con él, ni vía telefónica, ni personalmente. No sé cómo está su salud (…) Es sumamente preocupante para nosotros como familia que no tenemos conocimiento de cómo están nuestros esposos“.

Entre tanto, Raizedia De Grazia, hija de Américo de Grazia, instó a los organismos internacionales a interceder ante la administración de Maduro para hacer justicia.

Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano

“Freddy Superlano tiene hoy 12 días de detención arbitraria, 112 días dónde se le ha negado todos sus derechos, se le ha negado su derecho a la defensa y a las visitas. Han sido 112 días de suma angustia y temor para toda la familia, para mi, para su madre y para sus hijas. Estamos hoy aquí para alzar la voz por todos ellos, hemos sido testigos a las atrocidades y violaciones a las que han sido sometidos nuestros esposos. El motivo de esta rueda de prensa es para exigir que nos permitan constatar el estado físico actual de nuestros familiares. En el caso de Freddy son 112 días en los que no he podido hablar con él, ni vía telefónica, ni personalmente. No sé cómo está su salud (…) Es sumamente preocupante para nosotros como familia que no tenemos conocimiento de cómo están nuestros esposos”.

“Ellos no son terroristas, están acusados de una serie de cargos que no los definen en ningún momento a ninguno. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo, están siendo imputados por cargos que no tienen que ver con ellos. Nuestro llamado es a la libertad plena de nuestros familiares y de todos los presos políticos”.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional, necesitamos que sus acciones sean más contundentes y urgentes, en vista de las atrocidades que se están cometiendo en nuestro país”.

Raizedia De Grazia, hija de Américo de Grazia

“Mi papá tiene 104 días aislado, presuntamente en El Helicoide. Le están violando todos sus derechos. El derecho a la visita, el derecho a comunicarse. No sabemos por qué está preso, presumimos que es por defender la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio. (…) No tenemos ningún tipo de comunicación, no nos dan ningún tipo de información, por lo que exigimos a la comunidad internacional, que por favor intercedan para que nos permitan verlos para verificar su estado de salud, las condiciones en las que se encuentran y finalmente la libertad de todos los presos políticos”.

María Livia de Pilieri, esposa de Biagio Pilieri

“Biagio tiene hoy 83 días aislado de su familia, fue puesto preso el 28 de agosto, un mes exactamente despúes de las elecciones. (…) No lo hemos podido ver, no hemos recibido ni una sola llamada de él, no sabemos en qué condiciones está. Está en aislamiento total. (…) Nosotros queremos saber en que condiciones está. Lo único que sabemos es lo que los custodios nos hacen llegar, pero hasta que no tengamos la posibilidad de verlo no estamos seguros al 100% de que su condición es como dicen que está. Pedimos que se respete el debido proceso”.