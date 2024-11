Omar González Moreno: Que vivan los estudiantes

Posted in: Opinión

Y como dice la canción: “Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura”.

Y sí, que vivan esos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que lograron que las ideas de la libertad también triunfaran dentro del claustro universitario.

Que vivan esos chamos que dieron una batalla heroica y lograron un triunfo maravilloso; son parte de la gran gesta liberadora que se está viviendo en todo el país y que dirige esa formidable líder que es María Corina Machado.

Esa muchachada tomaron las ideas de María Corina y las defendieron con vigor y entusiasmo y sucedió lo que sucede en todo el país, alcanzaron el éxito.

Sin lugar a dudas las ideas de la libertad están calando muy profundamente en el alma de todos los venezolanos; se están acrecentando en los espíritus combativos de nuestra población eternamente valiente.

Esos estudiantes replicaron lo que sucedió en Venezuela a lo largo de los últimos meses. Ellos demostraron que la libertad y la imagen de María Corina Machado son el futuro de este país.

Y, no crean que estas son palabras vanas… No, no, no; éstas reflejan lo que hemos vivido, por ejemplo el triunfo en las Primarias, luego la aplastante victoria en las presidenciales y ahora un triunfo emblemático en la UCV.

Por eso, con satisfacción digo: ¡Qué vivan los estudiantes! ¡Qué vivan esos muchachos! Esos jóvenes que están construyendo el futuro desde el presente, con ahínco, con pasión y firmeza.

Las ideas de una Venezuela libre no son solo de quienes fundamos Vente Venezuela ni siquiera son de María Corina Machado que la tomó y las defendió cuando nadie creía en ellas, no.

Ahora esas ideas son de una nación prácticamente entera.

Los chamos de la UCV no solo derrotaron a quienes apoyan al régimen, sino que dejaron un mensaje claro a todos: ¡nadie se rinde, aquí seguimos luchando!

En conclusión, estamos entrando en una etapa o momento histórico fundamental donde no valen medias tintas o posiciones pasivas; la permisologia política debe ser cosa del pasado, aquí debemos ser claros en nuestras posiciones y en nuestros apoyos.

¡Nada de tibiezas! Vamos hasta el final con María Corina Machado.