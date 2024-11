Sectores de Paraguaná viven a diario cortes eléctricos de cuatro horas

Desde el pasado miércoles 13 de noviembre, los tres municipios de la Península de Paraguaná registran apagones diarios de cuatro horas, sumados a las fluctuaciones eléctricas nacionales o cortes que efecten el Sistema Eléctrico Nacional.

Los paraguaneros están preocupados ante la decidia eléctrica que viven, además de que no hay información de Corpoelec ni de los organismos regionales.

Hay grupos de WhatsApp donde la gente informa cuando se queda sin servicio y cuando vuelve. Aseguran que se ha visto que es una rotación de carga, es decir que cuando se va en un lugar, llega automáticamente en el otro.

Los cortes son a la misma hora y duran exactamente cuatro horas. En la mañana empieza con parte de Los Taques y parroquia Norte del municipio Carirubana, luego la parte de la parroquia Punta Cardón y Carirubana y culmina con Puerta Maraven y Punta Cardón que son las comunidades más grandes, estás dos últimas tienen el apagón desde las 7:30pm hasta las 12’30 am .

A esto se suma los apagones por fallas, como pro ejemplo este lunes 18 de noviembre, todo el casco central de Punto Fijo estuvo desde tempranas horas de la mañana sin luz y les llegó en la noche. “Esto no es vida. Uno nada más sabe cuando la luz se va, pero no sé sabe cuando regresa. Cuando llega el agua después de un mes y días, uno se trasnocha para agarrar agua, lavar, llenar todo lo que pueda, pero la luz no deja. De paso ahora es con baja presión, ni con bomba de agua se logra llenar y hacer todos los oficios”, dijo María de los Ángeles Bravo, habitante del Centro de Punto Fijo.

El comercio de Punto Fijo está sobreviviendo con plantas eléctricas, aunque hay fallas con el diésel. Largas colas se observan en las estaciones de servicios que venden el carburante a precio Internacional.

“La planta la enciendo por ratos, más que todo para pasar el punto; aunque yo vendo lencería, paso necesidades por la falta de luz, no quiero saber los que trabajan con comida”, dijo un encargado de tienda en la avenida Bolívar de Punto Fijo.

Los cortes eléctricos pueden extenderse depende de las fallas que haya en la región, en el Centro de Punto Fijo, el comercio cierra más temprano si pasan muchas horas sin luz porque incluso se paran los compradores. “La gente lo que más compra es comida y si no hay luz prefieren no comprar para que no se les vaya a dañar”, dijo.

Foto: Aparentemente hay una rotación de carga en la Península de Paraguaná que no ha sido informada por las autoridades