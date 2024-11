El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 20 de noviembre de 2024

Posted in: Astrologia, Titulares

Aries

Hoy más que nunca quieres sostener relaciones saludable, llevarte bien con quienes te rodean, y sobretodo conectar más con tus seres queridos. Pareja, familia o amigos, son parte de tu vida y necesitas armonía. Y como todo tiene que ser recíproco, Interésate más en ellos, esfuérzate por acéptalos y apoyarlos. En la unión está la fuerza.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Tauro

Empieza ese proyecto con lo que tienes y con lo que no, porque encontrarás todo lo que necesitas durante el proceso. Deja atrás las dudas o el miedo. Si estás solo o acompañado, sólo empieza ya y cuando lo hagas no te detengas hasta alcanzar tu meta final. Entiende que sino das ese primer paso, nunca avanzarás.

Géminis

Nadie más que tú sabe lo que te conviene. Eres el protagonista de tu historia y conoces cada detalle. ¿Para que consultar con otros que debes hacer? Tú sabes exactamente qué pasos dar, pero tienes miedo y quieres reafirmación. No la necesitas y mucho menos si en lugar de animarte, te confunden. Toma decisiones, asume tu responsabilidad y adelante, con las consecuencias y todo lo que venga.

Cáncer

Vas por la vida con los ojos en el futuro y la mente en el pasado. Esa dualidad te hacer sentir nostálgia y te paralizas, porque quieres que sea como antes, pero ese pasado no existe, todo ha cambiado, y sobre todo, tú has cambiado. Lo que funcionó ayer es probable que no funcione hoy, y mucho menos lo hará mañana. Camina firme hacia lo que viene y deja atrás lo que no es.

Leo

La conducta más tóxica que puedes tener contigo mismo es permitir que otros conozcan demasiado de tu vida personal. No es que guardes secretos, es que los secretos dejan de serlos cuando los cuentas a alguien más. Al final, se enteran todos y se frustran tus planes. Por otro lado, hoy no des segundas oportunidades, ¡cuidado! podrían defraudarte.

Virgo

Descubres una mentira y te sientes víctima. No lo esperabas y no sabes cómo reaccionar. No toleras que te engañen y mucho menos que te usen o manipulen. Reaccionas desproporcionadamente, así que cálmate. ¿Que ganas actuando de esa manera? ¿Solucionas el problema? ¿Cambias lo que sucede? No. Tu única opción es pensar y actúar con inteligencia emocional y solucionar esa situación lo más rápido posible.

Libra

No hagas nada sólo por hacerlo, comprométete y hazlo de corazón, convencido de que es lo mejor, de que si das el siguiente paso será definitivo. Se constante, perseverante y llega hasta el final. Nada de abandonar en el camino, ni delegar en otros, porque esta vez el éxito depende única y exclusivamente de ti.

Escorpio

Se presentan dos o más opciones para concretar un proyecto, pero hay una en la que la balanza se inclina más. Tomas decisiones inmediatas, porque no puedes ni quieres perder el tiempo. Sin imaginarlo, recibes apoyo y tus logros van más allá de lo que imaginabas. Se creativo y crea en tus ideas y trabaja en ellas hasta convertirlas en realidad.

Sagitario

No confíes. A veces pecas de creer en todo lo que te dicen y terminas envuelto en situaciones que no tienen nada tienen que ver contigo ni con tu realidad. Y al final sólo restan. Si te esfuerzas aprenderás a ver las cosas tal cual son, a interpretar las palabras de otros desde la coherencia y hasta a leer entre líneas lo que dicen.

Capricornio

Ejerces un poco de presión porque quieres ver resultados inmediatos. Puede que no aceleres las cosas, pero dejarás claro cuales son tus intenciones. A partir de ahora las únicas opciones son excelencia y calidad, no aceptas menos y mucho menos aceptas un no por respuesta. Hoy más que nunca llevas el control.

Acuario

Por lo general eres amable, pero hoy te desfasas y pretendes que tu autoridad es la única que vale. Quieres que las cosas se hagan a tu manera, porque no te aceptas que existen otras opciones más viables, con mejores resultados de llegar adonde quieres. Ten presente que no eres dueño de la verdad y que otros pueden tener esa llave que necesitas para abrir la puerta que te conducirá al éxito.

Piscis

Es un día de no hacer mucho ruido. De hacer lo que tienes que hacer y hacerlo de bajo perfil. No necesitas que te validen, ni que te critiquen, tampoco necesitas convencer a nadie. El que mucho habla se hunde rápido, y no quieres ser como aquel dicho que reza “el pez muere por la boca” así que aplica aquello de “calladito te ves más bonito. Se prudente y los resultados harán ruido por si solos.