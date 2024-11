El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de noviembre de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tu mejor relación debe ser la que tienes contigo mismo. Ámate, respétate y dedícate tiempo de calidad. No tiene que ver con ser egoísta o individualista, tiene que ver con el amor verdadero. Si quieres tomar una decisión por ti y para ti, simplemente, hazlo.

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Tauro

Me quiere, no me quiere, me quiere… no puedes vivir tu vida como alguien que deshoja margaritas. Y mucho menos como si caminaras sobre cáscaras de huevo. No es saludable y al final acaba con tu autoestima. Define que te une a esa persona, hasta qué punto dejas de ser tu y decide si mereces continuar allí.

Géminis

Encuentras ese equilibrio que tanto has deseado. El proceso es complicado, y tendrás que hacer sacrificios para mantenerlo, pero valdrá la pena. No pienses demasiado, haz lo que tengas que hacer sin ansiedad por ver resultados inmediatos. Dale tiempo al tiempo.

Cáncer

Trabajas sin descanso. Tienes la energía y voluntad necesaria para hacer todo lo que has previsto, sólo que el proceso puede ser más largo y obstaculizado de lo que creías. Tu enfoque es generar abundancia, pero necesitas hacerlo desde la calma. Las decisiones apresuradas sólo harás que cometas errores y te frustres. Ve paso a paso.

Leo

El ego será tu peor enemigo. Impones tus ideas y quienes te rodean pueden sentir que eres invasivo e injusto. Cada uno tiene algo que aportar y nadie es dueño de la razón, ni siquiera tú. Es hora de entender que hay opciones más viables que las que ofreces y que de hecho puedes aprender mucho de los demás.

Virgo

Odias las mentiras y rechazas a quienes las dicen, pero más te molesta, quienes por sacar ventajas secundan a los mentirosos y más aún si proyectan una imagen falsa de honestidad. Ahora que tratas de descubrir quien es quien, dudas de aquellos en los que más confías y te quedas paralizado. Sino sabes que hacer, espera que todo esté más claro.

Libra

Tus emociones están a flor de piel, quieres expresarlas, de hecho lo necesitas, pero insistes en ocultar lo que sientes. Necesitas cambiar el chip y permitirte ser tu mismo, sin necesidad de aprobación, sólo porque si. A quien le guste, bien. Y a quien no, también. Entre más pronto lo hagas mejores resultados verás.

Escorpio

Revives el pasado y cobra mayor importancia hoy. Lo que haz vivido tiene peso y como aprendiste la lección, no volverás a cometer los mismos errores. Debes asumir alguna posición, porque es imposible mantenerse neutral. Eliges ser un espectador, pero con la experiencia del protagonista.

Sagitario

Necesitas actuar más con la mente que con el corazón. Sabes el siguiente paso que debes dar, pero te limitas porque no quieres herir a nadie. Lamentablemente no lo puedes evitar. Alguien saldrá herido, pero hay situaciones que no puedes evadir. Si deseas ser útil, ayúdalo en su proceso, de lo contrario, actúa y ya.

Capricornio

Tu intuición te ayudará hoy a tomar decisiones acertadas. Puede que tengas que hacer algún sacrificio, que tengas incluso que pasar por encima de alguien y te sientas incómodo de hacerlo, pero es lo que hay. Sino actúas, pierdes.

Acuario

Recurres a tus conocimientos del pasado y descubres la clave para avanzar. La situación es nueva, pero la experiencia es similar. Ya has pasado por algo así y puedes controlarlo. Aciertas en tus decisiones, porque confías en las herramientas que la vida te ha brindado. Puede que hagas cambios de última hora, pero si no hay otra opción, hazlos.

Piscis

Te enfocas en un área nueva del trabajo y aunque ves resultados a mediano plazo, no estás satisfecho. Y es que al parecer nunca lo estás. Exiges demasiado, pero tu actitud no es la mejor, ademas estás un poco cansado. Quieres resultados inmediato, pero lo importante es hacerlo bien. Alégrate por los logros, sean cuando sean.